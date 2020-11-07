Kartal ağır yaralı

Beşiktaş mutlak 3 puan için gittiği Gaziantep FK deplasmanından zarar üstüne zararla döndü. Son iki maçında Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı takım, serisini sürdürmek için çıktığı maçta 3-1 yenilip bu sezonki 3. yenilgisini aldı. 45. dakikada Kevin Mirallas'ın golüyle geriye düşen Kartal, 2. devreye beraberlik için hızlı başladı. Fakat 55'te kaleci Ersin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Buna rağmen ataklarına devam eden Beşiktaş 61'de Larin'le beraberliği de sağladı.

3 YENİLGİ DE DEPLASMANDA

Ancak bu golden sadece 2 dakika sonra Muhammet Demir, ev sahibi adına durumu 2-1'e getirdi; 90+8'de de Kenan skoru ilan etti: 3-1. Beşiktaş, yüksek moralle geldiği Antep deplasmanından eli boş döndü. Üstelik sakatlanan stoperi Welinton ile kalecisi Ersin'i de kaybetti. Öte yandan Beşiktaş 8. kez karşılaştığı rakibine karşı üçüncü yenilgisini alırken, bunların tamamını deplasmanda yaşadı. Siyah-beyazlı takım, gelecek hafta, son dönemin formda ekiplerinden Başakşehir'i ağırlayacak.

DEPLASMAN BAŞARISI BİTTİ

Beşiktaş bu sezon deplasmanlarda çizdiği başarılı grafiği de noktaladı. Topladığı 10 puanın 6'sını dış sahalarda kazanan Beşiktaş, daha önce Trabzon ve Denizli deplasmanlarında üçer puanı hane sine yazdırmıştı. Antep mağbuyeti ligdeki 2. deplasman yenilgisi oldu.

KAZANAN 11'İ AYNEN SAHAYA SÜRDÜ

Sergen Yalçın, Antep karşısında geçen haftaki kazanan kadroyu bozmadı. Malatyaspor sınavı 11'ini aynen sahaya sürdü. Ersin, N'Sakala, Welinton, Vida, Rosier, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Aboubakar, Larin'i sahaya süren Yalçın'ı Welinton'un erken sakatlığı ve kırmızı kart zorunlu değişikliğe zorladı.

DORUKHAN YİNE SARIDA TAMAMLADI

Mücadeleye sarı kart cezası sınırında başlayan Dorukhan Toköz kazasız atlattı. Karşılaşmaya 11'de başlayan orta saha oyuncusu, ilk yarıda fazla varlık gösteremeyince ikinci yarının başında kenara alındı. Dorukhan, Başakşehir maçında oynar ve kart görürse Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

MONTERO YİNE YEDEK

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı Montero dünkü maça da yedek başladı. İspanyol stoper, son olarak 1-0 kaybedilen Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de başlamıştı. Dün Welinton'un sakatlanmasıyla oyuna giren 21 yaşındaki savunmacı, kötü bir performans gösterdi. Yenilen golde rakibini tutamayarak pozisyonun gelişimini önleyemedi. Güven vermekten uzak bir görüntü sergiledi.

NECİP KADRO DIŞI

Maç öncesi solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal kadrodan çıkarıldı. Necip'in yerine Erdoğan Kaya kadroya alındı. Açıklamada şöyle denildi: Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Gaziantep FK maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır.