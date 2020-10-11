Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den flaş Mandzukic itirafı! Transfer neden yattı? | Son dakika Beşiktaş haberleri

'den flaş Mandzukic itirafı! neden yattı? | Son dakika haberleri

'ın yaz döneminde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı dünyaca ünlü golcü ile ilgili yakın çevresine açıklamalarda bulunan başkan , "3 milyon euro imza parası istendi. Ben imza parası vereceğime bu parayı takımdaki oyunculara öderim daha iyi" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 13:21
Ahmet Nur Çebi'den flaş Mandzukic itirafı! Transfer neden yattı? | Son dakika Beşiktaş haberleri

'ı Lille'e gönderen , birçok yıldız forveti gündemine almış ve ilk olarak eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmıştı.

İkinci takviye olarak Nikola Kalinic, ve gibi isimlerle görüşme sağlayan siyah-beyazlılar, Mandzukic'i renklerine bağlamaya çok yaklaşmıştı.

Hırvat forvetin transferinin iptal olmasının nedeni merak edilirken, başkan 'den yakın çevresine konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; İmza parasını çok bulduğunu ifade eden Çebi, "Önce iki yıllık anlaşma üzerinden 3 milyon euro imza parası istendi. Sonra bir yıllık ve 1.5 milyon euro olsun denildi. Ben imza parası vereceğime bu parayı takımdaki oyunculara öderim daha iyi... Bizim önceliğimiz takımın maaş ödemelerini geciktirmemek" ifadelerini kullandı.

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