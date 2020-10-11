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'ı bekleyen büyük tehlike! Milyonlar boşa gidecek | Son dakika haberleri

Ghezzal, Josef de Souza ve Aboubakar gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren 'ta bırakılan , Douglas, ve ’e takım bulunamazsa milyonlar adeta boşa gidecek. | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 10:47
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Milyonlar boşa gidecek | Son dakika haberleri

döneminde birçok yabancı ismi kadrosuna katan 'ta yabancı sayısı 18'e yükselmişti. Kurallar gereği 14 futbolcuyu kaydedebilen siyah-beyazlılar, , Douglas, ve 'i bırakmıştı.

maaş yükünden kurtulabilmek için 4 yıldızı da elden çıkarmayı planlarken, transfer dönemi açık olan sadece dört ülke bulunuyor.

Avrupa'da , , Hırvatistan, Asya'da ise 'da transfer dönemi devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre; Jeremain Lens, Douglas, Isimat-mirin ve Boyd'a yıllık toplam 5.2 milyon euro (48.3 milyon TL) garanti ücret ödeniyor.

Eğer bu 4 isme kulüp bulunamazsa transferler kış dönemine sarkacak ve Kara Kartal milyonlarca TL zarara uğrayacak.

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