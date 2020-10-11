Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Milyonlar boşa gidecek | Son dakika haberleri

Transfer döneminde birçok yabancı ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta yabancı sayısı 18'e yükselmişti. Kurallar gereği 14 futbolcuyu kaydedebilen siyah-beyazlılar, Jeremain Lens, Douglas, Tyler Boyd ve Nicolas Isimat-mirin'i kadro dışı bırakmıştı.

Kara Kartal maaş yükünden kurtulabilmek için 4 yıldızı da elden çıkarmayı planlarken, transfer dönemi açık olan sadece dört ülke bulunuyor.

Avrupa'da Rusya, İsviçre, Hırvatistan, Asya'da ise Katar'da transfer dönemi devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre; Jeremain Lens, Douglas, Isimat-mirin ve Boyd'a yıllık toplam 5.2 milyon euro (48.3 milyon TL) garanti ücret ödeniyor.

Eğer bu 4 isme kulüp bulunamazsa transferler kış dönemine sarkacak ve Kara Kartal milyonlarca TL zarara uğrayacak.