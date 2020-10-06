Beşiktaş'ta flaş gelişme! Sergen Yalçın'a 21 gün süre verildi

Sezona Trabzonspor zaferiyle başladıktan sonra ne ligde ne de Avrupa'da galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş'ta yönetimin sabrı taştı.

1-0'lık mağlubiyetle sona eren Gençlerbirliği maçı sonrasında yönetime sert göndermelerde bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticileri sinirlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, Başkan Çebi ile Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları'nın "Bütün transferleri hoca istedi" sözlerini yalanlaması üzerine harekete geçildi.

"AÇIKLAMA YAPMA!"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Sergen Yalçın ilk defa görüşme odasına çağırıldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Başkan Çebi'nin "Denizlispor maçına kadar 21 gün var. Bu zamana kadar takımın uyum probleminin giderilmesi gerekiyor" talimatını Yalçın'a ilettiler.

21 günde takımı toparlaması istenen 48 yaşındaki çalıştırıcı, millî takımlarına çağrılan Ljajic, Vida ve Dorukhan dışında bütün oyuncularla bir arada olacak. Ayrıca yönetim, bu süre içinde Yalçın'a basına açıklama yapmama tavsiyesinde bulundu.