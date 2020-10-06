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'ta flaş gelişme! 'a 21 gün süre verildi

'de son iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ne de erken havlu atan 'ta 'ın kredisi doldu. Siyah-beyazlı yönetim, 21 gün sonra oynanacak Denizlispor maçına kadar deneyimli teknik adamdan takımı toparlamasını istedi.  | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 11:55
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Sergen Yalçın'a 21 gün süre verildi

Sezona Trabzonspor zaferiyle başladıktan sonra ne ligde ne de Avrupa'da galibiyet yüzü göremeyen 'ta yönetimin sabrı taştı.

1-0'lık mağlubiyetle sona eren maçı sonrasında yönetime sert göndermelerde bulunan , Başkan ve siyah-beyazlı yöneticileri sinirlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, Başkan Çebi ile AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları'nın "Bütün transferleri hoca istedi" sözlerini yalanlaması üzerine harekete geçildi.

"AÇIKLAMA YAPMA!"
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Sergen Yalçın ilk defa görüşme odasına çağırıldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Başkan Çebi'nin "Denizlispor maçına kadar 21 gün var. Bu zamana kadar takımın uyum probleminin giderilmesi gerekiyor" talimatını Yalçın'a ilettiler.

21 günde takımı toparlaması istenen 48 yaşındaki çalıştırıcı, millî takımlarına çağrılan Ljajic, Vida ve Dorukhan dışında bütün oyuncularla bir arada olacak. Ayrıca yönetim, bu süre içinde Yalçın'a basına açıklama yapmama tavsiyesinde bulundu.

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