Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Beşiktaş ve Balotelli transferi itirafı! "Ben veto etmedim"

'dan ve Balotelli transferi itirafı! "Ben veto etmedim"

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olmuştu. Maç sonrasında , kendisine yöneltilen transferi sorusunu cevapladı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 19:15 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 19:17
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş ve Balotelli transferi itirafı! "Ben veto etmedim"

Teknik Direktörü , Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.

Yalçın, konusunda yönelyilen Balotelli sorusunu cevaplarken, 'ben veto etmedim' dedi.

Sergen Yalçın, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Balotelli'yi ben veto etmedim. Bu şartlarda, yüksek maliyetli ve istikrarsız bir oyuncunun sorumluluğunu almam, siz alıyorsanız tamam dedim. Ancak basında öyle yazılıyor ki, sanki her hazır oyuncu geliyor da ben veto ediyorum." dedi.

BİZE ULAŞIN