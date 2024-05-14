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Bahar 12. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar 12. bölüm ile izleyicinin karşısına çıktı. Dizi, genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 12. bölüm full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 18:40 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 19:10
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Bahar 12. BÖLÜM FULL İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 12. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR 12. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır! Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır!

Diğer yandan Umay ve Aziz Uras düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışır. Aziz Uras, Zeynep'le ilgili yanlış bir karar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi'ni bir arada tutar..

Timur bir yandan Selim'le uğraşırken bir yandan Aziz Uras'ı korumak zorundadır. Bahar ise önemli bir kararın eşiğindedir...

BAHAR 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya
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