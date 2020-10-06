Galeri Beşiktaş Beşiktaş'ta elde var sıfır! Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ve Mario Balotelli derken... | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta elde var sıfır! Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ve Mario Balotelli derken... | Son dakika transfer haberleri

Burak Yılmaz'ı Lille'e göndermesi nedeniyle transfer dönemi boyunca önceliğini golcü takviyesine veren Beşiktaş, Aboubakar'ı kadrosuna katıp ikinci bir forvet için çalışmaları hızlandırmıştı. Listesinde Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ve Mario Balotelli gibi dünya yıldızları bulunan siyah-beyazlılar, tescil döneminin son gününe kadar şansını denese de başarılı olamadı. Peki bu 3 transfer neden başarısız oldu? İşte detaylar...