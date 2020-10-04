Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı! Transfer...

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... 'de tescil sezonunun bitimine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran , bir isimle daha el sıkıştı. Siyah-beyazlılar, Cezayir asıllı Fransız oyuncu prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 21:16 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 21:26
Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı! Transfer...

... 'de tescil sezonunun bitimine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran , bir isimle daha el sıkıştı. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu 'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başlarken, Cezayir asıllı Fransız oyuncu Rachid Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Rachid Ghezzal'ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.

Ghezzal, geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi. Oyuncu, Serie A'da 21 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 904 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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