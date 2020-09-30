İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan 3 güçlü aday!

Avrupa'ya erken veda eden, bunun yanında Süper Lig'de de istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta sağ bek transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde bu mevki için 3 alternatif bulunuyor. Bu isimler Sporting'den Valentin Rosier, Roma'dan Davide Santon ve Sampdoria'dan Bartosz Bereszynski... Beşiktaş yönetimi sağ bek transferi için görüştüğü Valentin Rosier ile şartlarda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Fransız oyuncunun kiralama bedeli ve 1 yıllık alacağı parayla toplam maliyeti 1 milyon euro olacak.

SANTON BEKLENİYOR

Siyah-Beyazlılar, Rosier ve kulübü ile bütün konularda anlaşmasına rağmen bu oyuncunun transferini beklemeye aldı. Bunun nedeni ise İtalya Serie A ekibi Roma'nın formasını giyen Davide Santon ile görüşmelerin devam etmesi. Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta hedef daha isim yapmış bir oyuncuyu kadroya katarak aynı zamanda taraftarın da gönlünü almak. 29 yaşındaki Santon'un Roma ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunurken, siyahbeyazlı yönetim İtalyan sağ beki bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya çalışıyor.

SAMPDORIA ÇOK İSTEDİ

Sangare'nin F.Bahçe'ye transfer olmasının ardından siyah- beyazlıların aday listesine yeni bir isim daha eklendi, Bartosz Bereszynski... Yönetim Sampdoria forması giyen Bereszynski'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 28 yaşındaki Polonyalı oyuncu için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, oyuncuyu ikna etse de Sampdoria'nın istediği bonservis nedeniyle geri adım attı. İtalyan ekibi bu oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş oyuncuyu kiralamak için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

ROSIER VALENTIN

Rosier, geçtiğimiz sezon 17 maçta görev alabildi. 24 yaşındaki Fransız sağ bek, bu maçlarda gol ya da asist üretemedi. Rosier, ligde oynanan son 10 maçın 9'unda ise müsabaka kadrosunda yer bulamadı. Rosier'in 76 resmi maçta 7 asisti bulunuyor.

SANTON

Davide Santon geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 21 maçta görev aldı. Serie A'da 15 maça çıkan İtalyan sağ bek, Avrupa Ligi'nde 5, İtalya Kupası'nda 1 maçta forma giydi. Santon bu maçlarda gol ya da asist başarısı gösteremezken, 5 sarı kart gördü.

BERESZYNSKI

Sampdoria forması giyen 29 yaşındaki Bartosz Bereszynski, profesyonel kulüp kariyerinde 256 maçta forma giydi. Bu periyotta 3 gol atan. 17 de asist yapan tecrübeyi oyuncu, Polonya A Milli takım formasıyla da 23 maçta sahaya çıktı.

9 futbolcu 2. kez geldi.

Siyah-beyazlı takımda 2012'den beri 9 futbolcu ikinci kez şans buldu. Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Demba Ba, Atınç Nukan, Batuhan Karadeniz, Ersan Adem Gülüm ve Serdar Kurtuluş, Beşiktaş'a iki kez şans bulan isimler oldu. Beşiktaş, daha önce kadrosunda yer verdiği Gökhan Töre ile Vincent Aboubakar'ı bu sezon bir kez daha renklerine kattı.