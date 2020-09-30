Haberler Beşiktaş Josef’te mutlu son

’te mutlu son

Siyah-beyazlı yönetim, de ’nın lisans sorununu çözdü. Brezilyalı yıldız hafta sonu maçında formasını giyebilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:30 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Josef’te mutlu son

Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ta durumu en fazla merak edilen isimlerin başında yeni de geliyor. Eski kulübü ile problemli bir ayrılık yaşayan Brezilyalı futbolcunun lisans sorunu dün akşam saatlerinde çözüldü. Arabistan ekibi, Josef'in haksız fesih yaptığını ileri sürerek gerekli evrakları göndermezken Beşiktaşlı kurmaylar geçici lisans için 'ya başvuru yapmıştı. Sambacı için yapılan temasların olumlu sonuçlandı ve oyuncunun lisansı çıkarıldı. Josef, hafta sonundaki G.Birliği maçında forma giyecek.

ASLA GERİ DÖNMEM
Al Ahli'nin Josef de Souza'nın geri dönmesi yönünde yeni bir çağrı yapmıştı. Ancak alacakları ödenmediği için sözleşmesini fesheden Josef, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geri dönme ihtimalim sıfır. Sıkı çalışıyorum" ifadelerini kullanarak Arabistan'a dönme ihtimali olmadığının altını çizmişti.

TÖRE YENİDEN İLK 11'DE
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'yi ilk 11'e dahil etmeyi düşünüyor. 'ın yeni transferi Gökhan Töre, önceki gün oynanan mücadelesine sonradan dahil olup maçın uzatma dakikalarında klas bir gol atmıştı. İdman eksiğini kapattığı gözlenen başarılı kanat oyuncusunun pazar günkü mücadelesiyle beraber ilk 11'e geçmesi bekleniyor.

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