Josef’te mutlu son

Sezona kötü başlayan Beşiktaş'ta durumu en fazla merak edilen isimlerin başında yeni transfer Josef de Souza geliyor. Eski kulübü Al Ahli ile problemli bir ayrılık yaşayan Brezilyalı futbolcunun lisans sorunu dün akşam saatlerinde çözüldü. Arabistan ekibi, Josef'in haksız fesih yaptığını ileri sürerek gerekli evrakları göndermezken Beşiktaşlı kurmaylar geçici lisans için FIFA'ya başvuru yapmıştı. Sambacı için yapılan temasların olumlu sonuçlandı ve oyuncunun lisansı çıkarıldı. Josef, hafta sonundaki G.Birliği maçında forma giyecek.

ASLA GERİ DÖNMEM

Al Ahli'nin Josef de Souza'nın geri dönmesi yönünde yeni bir çağrı yapmıştı. Ancak alacakları ödenmediği için sözleşmesini fesheden Josef, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geri dönme ihtimalim sıfır. Sıkı çalışıyorum" ifadelerini kullanarak Arabistan'a dönme ihtimali olmadığının altını çizmişti.

TÖRE YENİDEN İLK 11'DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre'yi ilk 11'e dahil etmeyi düşünüyor. Kara Kartal'ın yeni transferi Gökhan Töre, önceki gün oynanan Konyaspor mücadelesine sonradan dahil olup maçın uzatma dakikalarında klas bir gol atmıştı. İdman eksiğini kapattığı gözlenen başarılı kanat oyuncusunun pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesiyle beraber ilk 11'e geçmesi bekleniyor.