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ile el sıkıştı!

dakika... sezonunun bitimine az bir süre kala çalışmalarını sürdüren bir isimle daha el sıkıştı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Fransız savunmacı ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 21:07 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 23:10
Beşiktaş Valentin Rosier ile el sıkıştı!

Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye dönmesinin ardından sağ bek transferi için çalışmalarını sıklaştıran , aradığı ismi Portekiz'de buldu. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon forması giyen Fransız sağ bek ile her konuda anlaşma sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde detayların konuşulduğu öğrenildi.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?
19 Temmuz 1996 tarihinde Fransa'nın Montauban kentinde dünyaya gelen Valentin Rosier, futbola ülkesinin takımlarından Rodez'de başladı. 2016'da Dijon'a olan 24 yaşındaki sağ bek, Fransız ekibinde 3 sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'a transfer oldu. Kariyerinde 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Valentin Rosier'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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