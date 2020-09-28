Sergen Yalçın: Camiamızdan özür diliyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konya karşısında aldıkları 4-1'lik yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi. Yalçın, rakip takımın organize ve iyi bir oyun çıkararak galibiyet elde ettiğini dile getirdi. Konyaspor'u tebrik eden Yalçın, "Oynadığımız oyunun açıklamasının olacağını düşünmüyorum. Bizim açımızdan açıklanacak bir yanı yok. O yüzden oyun anlamında kendi açımızdan bir şey söylemem gerçekten çok zor. Ağır bir mağlubiyet aldık. Öncelikle bununla ilgili camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.

YENİLGİNİN SORUMLUSU BENİM

Bir an önce bunun altından kalkmaları gerektiğini aktaran siyah-beyazlı teknik adam, "Çok da sahanın içerisine girmek istemiyorum. Bu takımın teknik direktörü benim. Oynanan oyunun da sorumlusu benim. Mağlubiyetin de sorumlusu benim. Biz bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Yalçın şöyle devam etti: Sahaya baktığımız zaman, oyun anlamda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Buraları çözmeye çalışacağız. Kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız.

İNŞALLAH KİMSE YAŞAMAZ

Covid-19'u atlatan Sergen Yalçın, "İyiyim. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Tabii uzak kalmak zor. Ama yokluğumda Murat hoca bu süreci çok iyi yönetti. Tekrar başladık. İnşallah bu süreci kimse yaşamaz." dedi.