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Yine yeniden Kalinic

Kalinic için iddiaların arkası kesilmiyor. Hırvat golcüye 3 milyon euro’dan 2+1 yıllık teklif yapıldığı ileri sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Yine yeniden Kalinic

Transferi yılan hikayesine dönen Nikola Kalinic konusunda dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre siyah-beyazlıların, Hırvat futbolcuya 3 milyon euro maaştan 2+1 yıllık sözleşme önerdiği ileri sürüldü. Kulübü Atletico Madrid'in elden çıkarmak istediği 32 yaşındaki golcü için artık bonservis bedeli istemediği bilgisi de paylaşıldı. Kısa süre önce Roma ile anlaştığı duyurulan ama transferi gerçekleşmeyen Kalinic ortada kalmıştı. İspanyol basını, oyuncuyla ilgilenen en ciddi takımın olduğunu yazıyor.

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