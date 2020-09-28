Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transfer harekatı! Bartosz Bereszynski...

'tan harekatı! ...

Son dakika haberleri... 5 Ekim tarihine kadar süren transfer tescil sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız veren 'ta flaş bir isim gündemde. İşte siyah-beyazlıların listesindeki o isim...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 21:29
Beşiktaş'tan transfer harekatı! Bartosz Bereszynski...

Sezona istediği başlangıcı yapamayan , transferin bitimine 1 hafta kala kadrosuna takviye yapmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir isme yöneldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Sampdoria'nın 28 yaşındaki sağ beki için temaslarda bulundu.

'nın ünlü gazetecisi Nicolo Schira sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın Bereszynski için girişimlere başladığını duyurdu.

5 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ
Sampdoria'nın oyuncu için 5 milyon Euro talep ettiği ve transferin olma ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtilen haberde, önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ve beklemeye geçtiği de kaydedildi.

Sampdoria'nın 2017 yılında 1,8 milyon Euro bonservis bedeliyle 'dan kadrosuna kattığı Polonyalı oyuncu, Serie A'da 101 maça çıkarken, 4 asist yaptı.

BARTOSZ BERESZYNSKI KİMDİR?

28 yaşında Polonyalı futbolcu Bereszynski, sağ bek ve stoper mevkiinde forma giyiyor.1.82 boyundaki oyuncu, 2017'de Legia 'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya oldu. Polonyalı futbolcu Bartosz Bereszynski, bugüne kadar oynadığı kulüplerde 256 resmi maçta forma giydi.Ülkesinde Warta Poznan'da 27, Lech Poznan'da 17 kez oynayan Polonyalı yıldız; toplam 3 gol attı, 15 de asist yaptı.

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