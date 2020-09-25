Beşiktaş'tan Papiss Cisse bombası!

Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş, hücuma bir takviye yapmayı daha planlıyor. Kalinic'in Roma ile görüşmelere başlamasının ardından bu transferden vazgeçmek zorunda kalan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz iki sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'e damgasını vuran Papiss Cisse ile temasa geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda görüşmelere devam eden yönetimin 35 yaşındaki golcüyle anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor. Alanyaspor ile yollarını ayıran Senegalli oyuncunun 1.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme istediği ifade ediliyor.