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'tan bombası!

'ı kadrosuna katan , hücuma bir takviye yapmayı daha planlıyor. Kalinic'ten vazgeçmek zorunda kalan siyah-beyazlıların, geçtiğimiz iki sezon formasıyla 'e damgasını vuran ile temasa geçtiği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 00:40 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan Papiss Cisse bombası!

Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan , hücuma bir takviye yapmayı daha planlıyor. Kalinic'in Roma ile görüşmelere başlamasının ardından bu transferden vazgeçmek zorunda kalan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz iki sezon formasıyla 'e damgasını vuran ile temasa geçti. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda görüşmelere devam eden yönetimin 35 yaşındaki golcüyle anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor. Alanyaspor ile yollarını ayıran Senegalli oyuncunun 1.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme istediği ifade ediliyor.

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