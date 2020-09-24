Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Sözleşme imzalanacak mı?

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda 1-1 biten mücadele sonrasında penaltılarla Portekiz ekibi Rio Ave'ye elenerek Avrupa macerasına nokta koyan Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Murat Şahin karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Şahin, "Penaltılarla elendik ve turu kaybeden taraf olarak çok üzgünüz. Geçmek istediğimiz bir turdu ki, kolay da geçebileceğimiz bir tur olduğunu düşünüyorum. Maçı çok farklı yöne götürecek pozisyonlarımız var. Buna karşılık 85'te bir pozisyon verdik ve gol oldu. Bu tarz maçlarda 2'yi, 3'ü atmak gerekiyor. Maç penaltılara kaldığı zaman şansınız 50 oluyor. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"ROTASYON YAPMADIK"

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın rotasyon yaptığı yönündeki yorumlarla ilgili konuşan Murat Şahin, "Bizim kadromuza baktığınızda şu oynamayacak dediğiniz kim var. Bugüne kadar oldukça iyi oynamış Güven'i oynattık. Adem Ljajic, Dorukhan, Boyd, Lens'i oynattık. Rotasyon yapmadık. Bu 11 bu takımda her zaman oynayabilir. Mecburen kullanamadığımız isimler oldu. Yenildiğiniz zaman her şey tartışılır. Bu kadroyu bugün çıkarttığımızda rotasyon düşünmedik. Bu kadro iyi de oynadı ve birçok pozisyonumuz vardı. İlk yarıda 3 net pozisyon vardı. Golü yedikten sonra 2 net pozisyonumuz vardı. Yenildiğimiz zaman bu tartışmalar olacaktır. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakmak durumundayız. Tabii ki elenmek istemezdik. Büyük takımız ve büyük hedeflerimiz var. Her kategoride olmak istiyoruz. Bu sene için bunu başaramadık, skorlar bunu gösteriyor. Bundan sonrasına bakacağız" dedi.

"ABOUBAKAR'LA KONUŞACAĞIZ"

Son olarak yeni transferler Josef de Souza ve Aboubakar'la ilgili de konuşan Murat Şahin, "Josef şu anda antrenmanları yapıyor ama evrak yok. Evrak olsa şu anda yarım saat oynayabilecek kapasitesi var. Lisansı ne zaman çıkarsa kadroya o zaman alacağız. 10 güne yakın süredir antrenman yapıyor. Gökhan Töre'nin lisansı yetişti ve oynattık. Aboubakar'ın son durumuna bakacağız, kendisiyle konuşacağız ve en kısa sürede hazırlamaya çalışacağız. Konyaspor ve Gençlerbirliği maçının ardından milli ara var ve ardından bay geçeceğiz. Bundan sonrasında da herkes hazır duruma gelecektir" diyerek sözlerini tamamladı.