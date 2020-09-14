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Haberler Beşiktaş Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta!

Josef de Souza resmen 'ta!

'de ilk haftayı karşısında 3-1'lik galibiyetle kapatan 'ta çalışmaları da sürüyor. Siyah-beyazlılar, daha önce forması da giyen Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:14 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 00:51
Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren , Josef de Souza transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar 13 Eylül Pazar günü 'a getirdiği Brezilyalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sitesinden yayınladığı videoyla resmen duyurdu.

Beşiktaş'ın bir dönem ülkemizde forması da giyen tecrübeli oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro ücret ödeyeceği öğrenildi.

"EN ZOR DEPLASMAN BEŞİKTAŞ'TI!"
Josef de Souza, imzanın ardından Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Beni yeniden 'ye getirdiği için Beşiktaş'a teşekkür ediyorum. Bana gösterilen sevgiynin ve ilginin karşılığını sahada vermek istiyorum. deplasmanında kazandığımız için mutluyum. Bu galibiyet Beşiktaş'ı bu yarışta ilk maçtan bir adım ön plana çıkardı; gelecek için umut verdi.

Beşiktaş'a karşı birçok maçta forma giydim. Şunu söyleyebilirim ki, atmosfer olarak en zor deplasman Beşiktaş deplasmanıydı. Rakip olarak bunu o zamanlar hep hissediyorduk."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.