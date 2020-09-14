Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Josef de Souza transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar 13 Eylül Pazar günü İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sitesinden yayınladığı videoyla resmen duyurdu.

Beşiktaş'ın bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro ücret ödeyeceği öğrenildi.

"EN ZOR DEPLASMAN BEŞİKTAŞ'TI!"

Josef de Souza, imzanın ardından Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Beni yeniden Türkiye'ye getirdiği için Beşiktaş'a teşekkür ediyorum. Bana gösterilen sevgiynin ve ilginin karşılığını sahada vermek istiyorum. Trabzon deplasmanında kazandığımız için mutluyum. Bu galibiyet Beşiktaş'ı bu yarışta ilk maçtan bir adım ön plana çıkardı; gelecek için umut verdi.

Beşiktaş'a karşı birçok maçta forma giydim. Şunu söyleyebilirim ki, atmosfer olarak en zor deplasman Beşiktaş deplasmanıydı. Rakip olarak bunu o zamanlar hep hissediyorduk."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.