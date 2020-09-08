Aboubakar transferi zora girdi! İşte nedeni
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar'ın eski golcüsü Aboubakar ile temasa geçtiği iddia edilirken, Kamerunlu oyuncunun Kartal'a şartlı evet dediği ancak bu teklifin Beşiktaş cephesinde kabul görmediği iddia edildi. İşte detaylar...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, forvet arayışları kapsamında Porto forması giyen eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile 750 bin Euro garanti ve 750 bin Euro başarı bonusu üzerinden anlaşmaya varmış, diğer adaylarla yapılan görüşmeler nedeniyle Kamerunlu golcüyü beklemeye almıştı. Portekiz basınından ise 28 yaşındaki forvet hakkında yeni bir iddia geldi. Record'un haberine göre ödemelerde sıkıntı yaşanmasını istemeyen Aboubakar, Beşiktaş'tan maaşı için banka teminatı talep etti. Bu gelişmenin ardından söz konusu transferin zora girdiği de ifade edildi.
- 08.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aboubakar transferi zora girdi! İşte nedeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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