Aboubakar transferi zora girdi! İşte nedeni - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Aboubakar transferi zora girdi! İşte nedeni

Aboubakar transferi zora girdi! İşte nedeni

Son dakika haberleri... için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar'ın eski golcüsü Aboubakar ile temasa geçtiği iddia edilirken, Kamerunlu oyuncunun 'a şartlı evet dediği ancak bu teklifin Beşiktaş cephesinde kabul görmediği iddia edildi. İşte detaylar...

için çalışmalarını sürdüren 'ta, forvet arayışları kapsamında Porto forması giyen eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile 750 bin Euro garanti ve 750 bin Euro başarı bonusu üzerinden anlaşmaya varmış, diğer adaylarla yapılan görüşmeler nedeniyle Kamerunlu golcüyü beklemeye almıştı. Portekiz basınından ise 28 yaşındaki forvet hakkında yeni bir iddia geldi. Record'un haberine göre ödemelerde sıkıntı yaşanmasını istemeyen Aboubakar, Beşiktaş'tan maaşı için banka teminatı talep etti. Bu gelişmenin ardından söz konusu transferin zora girdiği de ifade edildi.

  1. 08.09.2020
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