Sergen Yalçın: Aboubakar iyi golcü!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bir basın toplantısı yaparak merak edilen tüm soruları açık yüreklilikle yanıtladı. Başarılı çalıştırıcı, özellikle de forvet konusunda gönlündeki isimleri tek tek sıraladı. Sergen Yalçın, "Aboubakar, Cisse, Kalinic, Ze Luis listemizdeki isimler. Biri de, olur başka da olabilir ama mutlaka biri olmak zorunda. Aboubakar iyi bir oyuncu. Camiamızı bilen bir isim. Sadece ciddi bir sakatlık problemi var. Sakatlıktan geçer mi geçemez mi onu bilmiyorum" derken; Aboubakar konusuna özellikle eğilmesi "Sergen hocanın birinci sıradaki forvet adayı Aboubakar" şeklinde yorumlandı.

MALiYETi YÜKSEK

Santrfor transferi yapılması gerektiğini kaydeden teknik direktör Sergen Yalçın şöyle devam etti: "Santrfor bizim için çok önemli. Bu bölgede hata yapamayız. Bize daha net, maçı kazandıracak, gol atacak isim lazım. Larin'den de memnunuz. Çok iyi döndü ama o bölgeye mutlaka bir isim almamız gerekiyor. Alacağımız santrforun maliyeti yüksek olacak. Beşiktaş'ın santrforunu TV'den izleyip alamazsınız. Soru işareti olan biri isim alamayız. O yüzden bu bölgede ağır hareket ediyoruz.."

BALOTELLI'YE ONAY VERMEDİM

Transerde onayı sadece ben vermiyorum. Vermediğim tek onay Balotelli idi. Balotelli'nin soru işaretleri vardı bende. Net oyuncu değildi. Geçen sene bir sürü maçta ceza aldı. Bize daha net, maçı kazandıracak, gol atacak isim lazım. Ben bu sorumluluğu alamazdım. Yönetime "Siz sorumluluk almak istiyorsanız alabilirsiniz" dedim. Kendi önerdiklerimiz var, yönetimin önerdiği isimler var. Kapasitesi varsa, mali olarak uygunsa kapımız her oyuncuya açık. Biz transferde ortak karar veriyoruz. Kolay değil yüksek bütçeli oyuncuları almak.

FAVORİ SANGARE

Beşiktaş sağ bek transferi için Sangare'ye odaklandı. Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bekteki boşluğu henüz dolduramayan Beşiktaş yönetimi Sangare için teklifini Antalyaspor yönetimine sundu. Siyah-beyazlılar Sangare için Güney ekibine toplamda 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş, başarılı futbolcuyu 500 bin euro'ya kiralayıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon euro daha ödeyip bu transferi sonlandırmak istiyor. Yönetim, Antalyaspor dışında Sangare ile de görüşmelerini sürdürüyor. Başarılı sağ beke yıllık 600 bin euro önerildi.

SERGEN YALÇIN'DAN İTİRAF: ELNENY KEŞKE GİTMESEYDİ

Takımdan 'Keşke gitmeseydi' dediğim oyuncu Elneny... Merkezde çok faydalı olabilecek bir oyuncu. Ama rakamları çok yüksek. Arsenal'in oyuncusu zaten. Giden isimlerin rakamları çok yüksek. Belli bütçelerin üstünde isimlerdi ve gitmeleri mali açıdan bize katkı sağladı. TFF'nin bütçesi için bunların ayrılması lazımdı. Onları takımda tutmamız mümkün değil. Fena oyuncular değildi ama bazı şeyleri yapmamız gerek. Taraftarımızın bilmesi gereken şu; camiamızın sağlıklı gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

KESiNLiKLE KALECi ALMAYACAĞIZ

KALEDE hiç bir sıkıntımız yok. En rahat yerimiz kale. Utku iyi bir kaleci. Ersin'e de çok güveniyoruz. Kaleci transferi hiç düşünmüyoruz. Herkes yabancı kaleci diyor ama biz iki isme de güveniyoruz. Kaleci transferi yapmayacağız. Ersin ve Utku ile devam edeceğiz. En güvende olduğumuz bölge şu anda kale.

GENÇLERİMİZ ÇOK DEĞERLİ

Genç oyuncular hakkında eleştiri almam enteresan. Geçmişteki hocaların gençlere verdikleri sürelere bakarsınız net bilgi sahibi olabilirsiniz. Biz PAF ligine hazırlanmıyoruz, biz şampiyonluğa oynayan bir camiayız. 10-12 genç isimle çalışıyoruz. Bana yapılan eleştirilere anlam veremiyorum. Benden önce bu konu hiç konuşulmuyordu, ben geldim bu konular açıldı. Altyapıya ve gençlere verilmesi gerekenden daha fazla değer veriyoruz ama 15-20 genç oyuncuyla da sezona başlayamayız.

RAKİPLER GÜÇLENDİ

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin güçlendiği doğru. F.Bahçe biraz fazla transfer yaptı. Biraz onların gerisindeyiz baktığımız zaman. Ama önümüzde zaman var. Görüştüğümüz oyuncular var. Genç ve alternatifli bir kadro istiyoruz. Birileri illa ki gelecek. Ayrılacak isimler de olacak. Umarım 2-3 haftalık sürede bu değişimi yaparsak elimiz güçlenecek. Sayı çok önemli değil. 7 deriz 6 olur, ama 4-5 oyuncu kesinlikle almalıyız.

TAZMİNATIM YOK

Beşiktaş ile benim kontrat yapma gibi durumum yok. Bir tazminatım falan da yok. BJK camiası istediği sürece buradayım. Kontrat benim için bir şey ifade etmiyor, bunu Başkana da dedim. İmza törenine 25 bin taraftarın geldiği bir hocanın kontrata ihtiyacı yok. Geldiğimizde negatif bir hava vardı, onu pozitife çevirdik. Geçen sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Takıma Avrupa heyecanı verdik.

QUARESMA DEFTERİ KAPANDI!

Quaresma'nın adı yazılıp, çiziliyor. Özellikle de sosyal medyada. Quaresma'nın ihtimali yok, hiç konuşmayalım bile. Biz yaş sınırını aşağıya düşürmeye çalışıyoruz. Quaresma iyi hizmetler verdi, ben de iyi hizmetler verdim oynadığımda. Quaresma önemli bir oyuncu ama bitti. Planlamamız içinde kesinlikle yok!

SOUZA'YA SICAK BAKIYORUM

6-8-10 numara diye bir ayırım yapmıyoruz orta sahada. Kimin oynadığının değil ne yaptığının önemi var. Bizim oyun planımıza uygun oynuyor mu önemli olan bu. Çok yetenekli diye bir oyuncuyu oynatamayız. Bizim istediğimizi yapması önemli. O an için kim uygunsa onunla başlayacağız. Bu tamamen oyuncuların vereceği performansla alakalı. Orta alanda da elimizdeki isimlerin hepsi oynayacak. Josef de Souza konusunda net bir şey yok. Olabilir, sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim kalitemize uygun bir isim. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz.