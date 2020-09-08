Cyle Larin sakatlandı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Antalyaspor ile oynanan hazırlık mücadelesinde sakatlanan Cyle Larin'in adalesinde zorlanma tespit edildiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın, Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Cyle Larin'in adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Larin'in MR'ının çekildiği belirtilerek, "MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
- 8.9.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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