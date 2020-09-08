Cyle Larin sakatlandı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Larin sakatlandı!

Cyle sakatlandı!

Cyle Larin sakatlandı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta ile oynanan hazırlık mücadelesinde sakatlanan Cyle 'in adalesinde zorlanma tespit edildiği öğrenildi.

'ın, ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Cyle 'in adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Larin'in 'ının çekildiği belirtilerek, "MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

  1. 8.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cyle Larin sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA