N’Koudou’yu yakmayalım!

N'Koudou için kronik sakat dedim, ama ağzımdan çıktı o. Tam bilmiyorum onu. N'Koudou iyi bir oyuncu ama sürekli sakatlık yaşıyor. Çocuğu da yakmayalım şimdi! Ama tüm sezon boyunca onu kullanamayız. Geçen sene sakatlıklarını gördük. İyi ve hızlı bir oyuncu. Ondan maksimum seviyede yararlanacağız. Şu an sakatlığı var, Trabzonspor maçında olmayacak.

"RAKİPLER GÜÇLENDİ"

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin güçlendiği doğru. F.Bahçe biraz fazla transfer yaptı. Biraz onların gerisindeyiz baktığımız zaman. Ama önümüzde zaman var. Görüştüğümüz oyuncular var. Genç ve alternatifli bir kadro istiyoruz. Birileri illa ki gelecek. Ayrılacak isimler de olacak. Umarım 2-3 haftalık sürede bu değişimi yaparsak elimiz güçlenecek. Sayı çok önemli değil. 7 deriz 6 olur, ama 4-5 oyuncu kesinlikle almalıyız.

"TAZMİNATIM YOK"

Beşiktaş ile benim kontrat yapma gibi durumum yok. Bir tazminatım falan da yok. BJK camiası istediği sürece buradayım. Kontrat benim için bir şey ifade etmiyor, bunu Başkana da dedim. İmza törenine 25 bin taraftarın geldiği bir hocanın kontrata ihtiyacı yok. Geldiğimizde negatif bir hava vardı, onu pozitife çevirdik. Geçen sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Takıma Avrupa heyecanı verdik.

Bu sene yaklaşık 40-50 maç oynayacağız. Önemli olan son periyotta güçlü olmak. Ligin ne olacağı belli olmaz. Ljajic ve Vida, planlarımızın içinde varlar. İki oyuncunun da bütçesi yüksek. Yönetim indirim talep etti, umarım yanıt verirler. Altyapının başında Mehmet Ekşi'yi getirdik. Perşembe günü onunla ve Başkanımızla birlikte projelerimizi açıklayacağız.

Maçlar kaybedebiliriz ama niye böyle yaptık, niye böyle oldu gibi söylemlere girmemeliyiz. Hepimiz insanız, bazen doğru bazen yanlış yaparız. PAOK, planlamadığımız bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. Keşke ligi 4'üncü bitirseydik de, direkt UEFA Avrupa Ligi'ne gitseydik. Şimdi Avrupa Ligi için eleme oynayacağız!

"QUARESMA DEFTERİ KAPANDI!"

Rircardo Quaresma'nın adı yazılıp, çiziliyor. Özellikle de sosyal medyada. Quaresma'nın ihtimali yok, hiç konuşmayalım bile. Biz yaş sınırını aşağıya düşürmeye çalışıyoruz. Quaresma iyi hizmetler verdi, ben de iyi hizmetler verdim oynadığımda. Quaresma önemli bir oyuncu ama bitti. Planlamamız içinde kesinlikle yok!

"JOSEF DE SOUZA'YA SICAK BAKIYORUM"

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza için tüm şartları zorladığı, Brezilyalı oyuncuyu yıllık 1,5 milyon maaş ile takıma kazandırmak isteyen Torunoğulları'nın, 31 yaşındaki oyuncuya son olarak 1+1 senelik bir sözleşme teklif ettiği öğrenilmişti. Bu konu hakkında da konuşan Yalçın şu ifadeleri kullandı.

"6-8-10 numara diye bir ayırım yapmıyoruz orta sahada. Kimin oynadığının değil ne yaptığının önemi var. Bizim oyun planımıza uygun oynuyor mu önemli olan bu. Çok yetenekli diye bir oyuncuyu oynatamayız. Bizim istediğimizi yapması önemli. O an için kim uygunsa onunla başlayacağız. Bu tamamen oyuncuların vereceği performansla alakalı. Orta alanda da elimizdeki isimlerin hepsi oynayacak. Josef de Souza konusunda net bir şey yok. Olabilir, sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim kalitemize uygun bir isim. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz."