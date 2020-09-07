Beşiktaş Koita için yeniden devrede! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Koita için yeniden devrede!

Beşiktaş Koita için yeniden devrede!

çalışmalarını sürdüren 'ta golcü arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, eski gözdesi Kasımpaşalı için yeniden girişimlerine başlıyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Santrfor transferinde adı bugüne dek birçok isimle anılan siyah-beyazlı yönetim, forması giyen 'yı yeniden listesine dahil etti. Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu için daha önce lacivert-beyazlı kulübün yönetimiyle görüşen ancak olumsuz yanıt alan Başkanı , ikinci kez Kasımpaşa idarecileri ile bir araya gelecek ve anlaşma zemini arayacak.

Mame Thiam transferinde 'ye sağlanan kolaylığın bir benzeri de Koita için istenecek. Kasımpaşa yönetiminin vereceği karar sonrası Beşiktaş'ın santrfor arayışlarındaki yolu da netleşecek.

Yönetciler, olumsuz yanıt halinde belirlenen diğer adaylarla temasa geçerek, santrfor transferini lig başlangıcına yetiştirecek. Kasımpaşa ile 99 maça çıkan Koita, 27 gol atarken, 11 de gol pası verdi.


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  1. 07.09.2020
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