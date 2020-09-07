Beşiktaş Koita için yeniden devrede!

Santrfor transferinde adı bugüne dek birçok isimle anılan siyah-beyazlı yönetim, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı yeniden listesine dahil etti. Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu için daha önce lacivert-beyazlı kulübün yönetimiyle görüşen ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez Kasımpaşa idarecileri ile bir araya gelecek ve anlaşma zemini arayacak.

Mame Thiam transferinde Fenerbahçe'ye sağlanan kolaylığın bir benzeri de Koita için istenecek. Kasımpaşa yönetiminin vereceği karar sonrası Beşiktaş'ın santrfor arayışlarındaki yolu da netleşecek.

Yönetciler, olumsuz yanıt halinde belirlenen diğer adaylarla temasa geçerek, santrfor transferini lig başlangıcına yetiştirecek. Kasımpaşa ile 99 maça çıkan Koita, 27 gol atarken, 11 de gol pası verdi.



