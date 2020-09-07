Beşiktaş Koita için yeniden devrede!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, eski gözdesi Kasımpaşalı Fode Koita için yeniden girişimlerine başlıyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Santrfor transferinde adı bugüne dek birçok isimle anılan siyah-beyazlı yönetim, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı yeniden listesine dahil etti. Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu için daha önce lacivert-beyazlı kulübün yönetimiyle görüşen ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez Kasımpaşa idarecileri ile bir araya gelecek ve anlaşma zemini arayacak.
Mame Thiam transferinde Fenerbahçe'ye sağlanan kolaylığın bir benzeri de Koita için istenecek. Kasımpaşa yönetiminin vereceği karar sonrası Beşiktaş'ın santrfor arayışlarındaki yolu da netleşecek.
Yönetciler, olumsuz yanıt halinde belirlenen diğer adaylarla temasa geçerek, santrfor transferini lig başlangıcına yetiştirecek. Kasımpaşa ile 99 maça çıkan Koita, 27 gol atarken, 11 de gol pası verdi.
- 07.09.2020
- Fenerbahçe'de Muriqi sonrası plan belli! 2 yolcu 4 transfer
- Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi ortalığı karıştırdı! AEK'dan Livaja'ya...
- Son dakika haberleri: Fred transferinde ortalık karıştı! Galatasaray ve transfer...
- Süper Lig'i sallayan transfer Beşiktaş'tan! En değerlisi...
- Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! "Sözleşmem..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Koita için yeniden devrede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.