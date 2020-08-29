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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Quaresma çılgınlığı!

Quaresma çılgınlığı!

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulüpten ayrılan Portekizli için #GelsinArtıkQuaresma başlığı ile Hashtag başlattı.

'ta sesleri yükselmeye başladı. Siyahbeyazlı ekipten ayrıldıktan sonra 'ya giden ve sezon sonu itibarıyla mavi-beyazlı takımla da yollarını ayıran Portekizli oyuncu için Beşiktaş taraftarı harekete geçti. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet eden Ricardo Quaresma Kasımpaşa'dan ayrıldığını açıklamıştı. Tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu. 1. Lig ekiplerinden Altay devreye girmiş ve transferde sona gelmişti. Beşiktaş taraftarı da şu an boşta olan yıldız futbolcu için Hashtag başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar #GelsinArtıkQuaresma başlığı ile twitter'da binlerce paylaşım yaptı. Taraftarın sevgilisi olan Portekizli yıldız siyah- beyazlı formayla 227 maçta 38 gol atarken, 78 de asist yapmayı başardı.
  1. 29.8.2020
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