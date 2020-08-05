Son dakika: Beşiktaş Nicolai Jorgensen'in kapısından döndü! Harcama limiti kararı... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş o kararla dondu kaldı! Transfer iptal ve İstanbul'a...

'in kapısından döndü! kararı...

Beşiktaş Nicolai Jorgensen'in kapısından döndü! Harcama limiti kararı...

'ta son dakika haberi... Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından Feyenoordlu 'e göz diken Kartal'dan kötü haber geldi. Hollanda medyasında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Jorgensen transferinden vazgeçmek zorunda kaldı ve İstanbul'a döndü. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrafor bölgesine en az Burak kadar kaliteli bir ismi katmanın planlarını yapıyordu.

Bu bağlamda rotasını Hollanda'ya çeviren siyah beyazlıların hedefindeki ismin Feyenoord forması giyen Jorgensen olduğu dile getirilmişti. Öyle ki siyah beyazlılar, oyuncu ve kulübüyle bir dizi görüşme gerçekleştiriyordu.

TRANSFER YATTI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitlerini açıkladı ve Beşiktaş'ta tüm planlar suya düştü. Aktarılan bilgilere göre, kararın ardından Beşiktaşlı kurmaylar Danimarkalı golcüyü kadrosuna katmaktan vazgeçti ve ülkelerine döndü.

PAHALI GELDİ
Beşiktaş'ın Jorgensen ile anlaşmayı planladığı miktar, şu anki limitini hayli zorluyor ve bu sebeple siyah beyazlılar, maliyet ve konusunda yeniden çalışma yapacak.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 11:30
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