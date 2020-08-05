Beşiktaş Nicolai Jorgensen'in kapısından döndü! Harcama limiti kararı...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından Feyenoordlu Nicolai Jorgensen'e göz diken Kartal'dan kötü haber geldi. Hollanda medyasında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Jorgensen transferinden vazgeçmek zorunda kaldı ve İstanbul'a döndü. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrafor bölgesine en az Burak kadar kaliteli bir ismi katmanın planlarını yapıyordu.
Bu bağlamda rotasını Hollanda'ya çeviren siyah beyazlıların hedefindeki ismin Feyenoord forması giyen Jorgensen olduğu dile getirilmişti. Öyle ki siyah beyazlılar, oyuncu ve kulübüyle bir dizi görüşme gerçekleştiriyordu.
TRANSFER YATTI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitlerini açıkladı ve Beşiktaş'ta tüm planlar suya düştü. Aktarılan bilgilere göre, kararın ardından Beşiktaşlı kurmaylar Danimarkalı golcüyü kadrosuna katmaktan vazgeçti ve ülkelerine döndü.
PAHALI GELDİ
Beşiktaş'ın Jorgensen ile anlaşmayı planladığı miktar, şu anki limitini hayli zorluyor ve bu sebeple siyah beyazlılar, maliyet ve transfer konusunda yeniden çalışma yapacak.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 11:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Nicolai Jorgensen'in kapısından döndü! Harcama limiti kararı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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