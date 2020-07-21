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21 Temmuz 2020, Salı
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Destanoğlu tam not aldı

Destanoğlu tam not aldı

yaptığı 4 kritik kurtarışla galibiyette önemli rol oynayan genç kaleci otoritelerden tam not aldı.

yaptığı 4 kritik kurtarışla galibiyette önemli rol oynayan genç kaleci otoritelerden tam not aldı. 1.95'lik eldivenin performansı hem yönetim hem de teknik heyeti gelecek sezonlar için sevindirdi. Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki kaleciyi ilerleyen sezonlarda Avrupa'ya gönderip kasasına para koymayı hedefliyor.
  1. 21.7.2020
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