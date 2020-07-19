Sergen Yalçın'dan oyuncularına derbi uyarısı! "Kesinlikle..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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'dan oyuncularına derbi uyarısı! "Kesinlikle..."

Sergen Yalçın'dan oyuncularına derbi uyarısı! "Kesinlikle..."

ile kritik bir derbi mücadelesi verecek olan 'ta teknik direktör 'ın oyuncularıyla bir toplantı yaparak, "Bu karşılaşma kesinlikle bir prestij maçı değil. Üçüncülük maçına çıkacağız" şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

'de haftalardır üçüncülük mücadelesi veren 'ta, teknik direktör , derbisinin kesinlikle prestij veya formalite maçı olmadığını söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre futbolcularıyla hafta boyu gerçekleştirdiği toplantılarda ligi üçüncü bitirmek için derbiyi kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Yalçın'ın, " üçüncülüğe bizden daha yakın. Bizim bu noktada yapmamız gereken, kalan maçları kazanıp, Sivasspor'un puan kaybetmesini beklemek. Bu yoldaki ilk adımımız Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak olmalı. Bu karşılaşma kesinlikle bir prestij maçı değil. Üçüncülük maçına çıkacağız. Sahadan galibiyetle ayrılarak umutlarımızı ve iddiamızı son haftaya taşımalıyız" diye konuştuğu öğrenildi.

Teknik patron Sergen Yalçın, Süper Lig'de sezonun kendileri için son derece inişli, çıkışlı geçtiğine de vurgu yaptı.

Siyah-beyazlı hocanın, "Tüm sıkıntılara rağmen buralarda olabilmek çok kolay değil. Hedefsiz kaldığımız dönemlerde sizler sahada elinizden geleni yaptınız. Bu oynama ve kazanma arzusu yüzünden sizlere ayrıca teşekkür etmeliyim. Aynı isteği bu maçta da göstereceğinizi biliyorum. Derbinin taraftarımız için ne kadar önemli olduğunu da aklınızdan çıkarmayın" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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  1. 19.07.2020
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