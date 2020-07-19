Sergen Yalçın'dan oyuncularına derbi uyarısı! "Kesinlikle..."
Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularıyla bir toplantı yaparak, "Bu karşılaşma kesinlikle bir prestij maçı değil. Üçüncülük maçına çıkacağız" şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi.
Süper Lig'de haftalardır üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin kesinlikle prestij veya formalite maçı olmadığını söyledi.
Milliyet'te yer alan habere göre futbolcularıyla hafta boyu gerçekleştirdiği toplantılarda ligi üçüncü bitirmek için derbiyi kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Yalçın'ın, "Sivasspor üçüncülüğe bizden daha yakın. Bizim bu noktada yapmamız gereken, kalan maçları kazanıp, Sivasspor'un puan kaybetmesini beklemek. Bu yoldaki ilk adımımız Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak olmalı. Bu karşılaşma kesinlikle bir prestij maçı değil. Üçüncülük maçına çıkacağız. Sahadan galibiyetle ayrılarak umutlarımızı ve iddiamızı son haftaya taşımalıyız" diye konuştuğu öğrenildi.
Teknik patron Sergen Yalçın, Süper Lig'de sezonun kendileri için son derece inişli, çıkışlı geçtiğine de vurgu yaptı.
Siyah-beyazlı hocanın, "Tüm sıkıntılara rağmen buralarda olabilmek çok kolay değil. Hedefsiz kaldığımız dönemlerde sizler sahada elinizden geleni yaptınız. Bu oynama ve kazanma arzusu yüzünden sizlere ayrıca teşekkür etmeliyim. Aynı isteği bu maçta da göstereceğinizi biliyorum. Derbinin taraftarımız için ne kadar önemli olduğunu da aklınızdan çıkarmayın" ifadelerini kullandığı bildirildi.
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'dan oyuncularına derbi uyarısı! "Kesinlikle..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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