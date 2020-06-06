Boateng'den flaş ırkçılık tepkisi! "Muhammed Ali gibi olacağım"
Beşiktaşlı Boateng, ırkçılıkla ilgili çapıcı açıklamalarda bulundu: Karakterim değişmez. ABD’ye de gitsem “Ben sizin Muhammed Ali’niz olurum” derim!
Beşiktaşlı yıldız Kevin Prince Boateng, Amerika'da yaşanan ırkçılık olayının ardından Sky Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ganalı yıldız, "Bir gün ABD'ye transfer olmam hiçbir şeyi değiştirmez, ben yine aynı insan olurum. Bu şekilde de savaşırım. İnsanlara sizin Muhammed Ali'niz olabilirim derim. O her zaman, 'Ben hep yanınızda olacağım, ben bir boksörden fazlasıyım' derdi. Ben de bir boksörden fazlası olmak istiyorum. Hayatım boyunca daha büyük şeyler için savaşacağım" dedi.
"BANA MUZ BILE ATTILAR"
Boateng şöyle devam etti: "Gençlik yıllarımda ırkçılığı hep görmemeye, uzaklaşmaya çalıştım. 2013'te Milan'da oynarken bana ırkçılık yapıldığında bardak taşmıştı. Dünyadan nefret ettim ve sahayı terk ettim. Tenimin rengine bakarak beni yargılayamazsınız. Maymun hareketleri yapıldı ve muz atıldı. 'Seni kutuya koyarak ülkene göndereceğiz' dediler. Su fırlattılar, 'Yıkanırsan üstündeki pislik gider' dediler. Bunlar gerçekten insanı yaralıyor."
- 6.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Boateng'den flaş ırkçılık tepkisi! "Muhammed Ali gibi olacağım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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