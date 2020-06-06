Boateng'den flaş ırkçılık tepkisi! "Muhammed Ali gibi olacağım" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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'den flaş ırkçılık tepkisi! " gibi olacağım"

Boateng'den flaş ırkçılık tepkisi! "Muhammed Ali gibi olacağım"

Beşiktaşlı , ırkçılıkla ilgili çapıcı açıklamalarda bulundu: Karakterim değişmez. ’ye de gitsem “Ben sizin ’niz olurum” derim!

Beşiktaşlı yıldız Kevin Prince , Amerika'da yaşanan ırkçılık olayının ardından 'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ganalı yıldız, "Bir gün 'ye transfer olmam hiçbir şeyi değiştirmez, ben yine aynı insan olurum. Bu şekilde de savaşırım. İnsanlara sizin 'niz olabilirim derim. O her zaman, 'Ben hep yanınızda olacağım, ben bir boksörden fazlasıyım' derdi. Ben de bir boksörden fazlası olmak istiyorum. Hayatım boyunca daha büyük şeyler için savaşacağım" dedi.

"BANA MUZ BILE ATTILAR"

Boateng şöyle devam etti: "Gençlik yıllarımda ırkçılığı hep görmemeye, uzaklaşmaya çalıştım. 2013'te Milan'da oynarken bana ırkçılık yapıldığında bardak taşmıştı. Dünyadan nefret ettim ve sahayı terk ettim. Tenimin rengine bakarak beni yargılayamazsınız. Maymun hareketleri yapıldı ve muz atıldı. 'Seni kutuya koyarak ülkene göndereceğiz' dediler. Su fırlattılar, 'Yıkanırsan üstündeki pislik gider' dediler. Bunlar gerçekten insanı yaralıyor."

  1. 6.6.2020
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