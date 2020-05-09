Barry Douglas: Oynadığım en iyi statlardan biri Beşiktaş'ınkiydi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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: Oynadığım en iyi statlardan biri 'ınkiydi

Barry Douglas: Oynadığım en iyi statlardan biri Beşiktaş'ınkiydi

ekiplerinden 'da forma giyen eski Konyasporlu , kariyerinde kendisini en çok etkileyen stadyumun Vodafone Park olduğunu söyledi. İskoç sol bek, kulübünün resmi sitesinde yer alan açıklamasında, "Beşiktaş'ın gerçekten çok etkili ve güzel, modern bir stadı var. Gürültülü ve iyi anılarım olan stadları var" ifadesini kullandı.

'de 2015-2017 yılları arasında 2 sezon Konyaspor forması giyen , kariyerinde en çok etkilendiği stadın 'ınki olduğunu söyledi.

ekiplerinden 'da forma giyen İskoç yıldız, kulübün resmi internet sitesinde taraftarların sorularını yanıtladı.

Douglas, kendisine sorulan "Oynadığın en iyi stad hangisiydi?" sorusuna, "Atmosfer ve taraftarlar bakımından Elland Road diyebilirim. Bunun haricinde Beşiktaş'ın gerçekten çok etkili ve güzel, modern bir stadı var. Gürültülü ve iyi anılarım olan statları var. Oynadığım en iyi statlardan biriydi" şeklinde cevap verdi.

  1. 10.05.2020
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