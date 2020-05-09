Barry Douglas: Oynadığım en iyi statlardan biri Beşiktaş'ınkiydi

Süper Lig'de 2015-2017 yılları arasında 2 sezon Konyaspor forması giyen Barry Douglas, kariyerinde en çok etkilendiği stadın Beşiktaş'ınki olduğunu söyledi.

İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'da forma giyen İskoç yıldız, kulübün resmi internet sitesinde taraftarların sorularını yanıtladı.

Douglas, kendisine sorulan "Oynadığın en iyi stad hangisiydi?" sorusuna, "Atmosfer ve taraftarlar bakımından Elland Road diyebilirim. Bunun haricinde Beşiktaş'ın gerçekten çok etkili ve güzel, modern bir stadı var. Gürültülü ve iyi anılarım olan statları var. Oynadığım en iyi statlardan biriydi" şeklinde cevap verdi.