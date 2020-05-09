Barry Douglas: Oynadığım en iyi statlardan biri Beşiktaş'ınkiydi
İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'da forma giyen eski Konyasporlu Barry Douglas, kariyerinde kendisini en çok etkileyen stadyumun Beşiktaş Vodafone Park olduğunu söyledi. İskoç sol bek, kulübünün resmi sitesinde yer alan açıklamasında, "Beşiktaş'ın gerçekten çok etkili ve güzel, modern bir stadı var. Gürültülü ve iyi anılarım olan stadları var" ifadesini kullandı.
Süper Lig'de 2015-2017 yılları arasında 2 sezon Konyaspor forması giyen Barry Douglas, kariyerinde en çok etkilendiği stadın Beşiktaş'ınki olduğunu söyledi.
İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'da forma giyen İskoç yıldız, kulübün resmi internet sitesinde taraftarların sorularını yanıtladı.
Douglas, kendisine sorulan "Oynadığın en iyi stad hangisiydi?" sorusuna, "Atmosfer ve taraftarlar bakımından Elland Road diyebilirim. Bunun haricinde Beşiktaş'ın gerçekten çok etkili ve güzel, modern bir stadı var. Gürültülü ve iyi anılarım olan statları var. Oynadığım en iyi statlardan biriydi" şeklinde cevap verdi.
- 10.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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