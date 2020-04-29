Cyle Larin'le ilgili transfer planı ortaya çıktı! 25 Haziran'a kadar...

Beşiktaş'ın sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Kanadalı golcü Cyle Larin'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Belçika basını Waregem'in 25 Haziran'a kadar golcü oyuncuyu alacak bir kulüp çıkarsa, Larin'in satın alma opsiyonunu kullanacak. Bu duruma teknik direktör Sergen Yalçın'ın nasıl bir reaksiyon göstereceği ise merak konusu oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, Belçika Ligi takımlarından Zulte Waregem'e kiralanmıştı. Golcü oyuncunun 25 Haziran'a kadar geçerli 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Waregem'de iyi bir sezon geçiren ve çıktığı 33 maçta 9 gol atıp 11 de asist yaparak göze giren Larin'in geleceği merak konusu olmuştu. Belçika basınından Het Nieuwsblad'da yer alan habere göre Zulte Waregem, yaz transfer dönemi için stratejisini belirledi.
LARIN'İ SATACAK KULÜP BULURLARSA...
Belçika temsilcisinin oyuncu satın almak için önce takımdan bazı isimleri satacağı ifade edildi. Kulübün satış listesine koyduğu isimler arasında Omar Govea, Abdoulaye Sissako ve Cyle Larin de var. Ancak Larin'in kiralık olmak sebebiyle önce bonservisinin alınması gerekiyor. Bu konuda riske girmek istemeyen Waregem'in, 25 Haziran'a kadar oyuncuyu satın alacak bir kulüp çıktığı takdirde opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ın, Zulte Waregem'e vereceği Cyle Larin yanıtı ise merak konusu oldu.
- 29.04.2020
- Güncelleme: 29.04.2020 13:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cyle Larin'le ilgili transfer planı ortaya çıktı! 25 Haziran'a kadar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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