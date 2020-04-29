Cyle Larin'le ilgili transfer planı ortaya çıktı! 25 Haziran'a kadar... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Cyle 'le ilgili planı ortaya çıktı! 25 Haziran'a kadar...

Cyle Larin'le ilgili transfer planı ortaya çıktı! 25 Haziran'a kadar...

'ın sezon başında ekibi 'e kiraladığı Kanadalı golcü Cyle 'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Belçika basını Waregem'in 25 Haziran'a kadar golcü oyuncuyu alacak bir kulüp çıkarsa, Larin'in satın alma opsiyonunu kullanacak. Bu duruma teknik direktör Sergen Yalçın'ın nasıl bir reaksiyon göstereceği ise merak konusu oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'a büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan Kanadalı futbolcu Cyle , Ligi takımlarından 'e kiralanmıştı. Golcü oyuncunun 25 Haziran'a kadar geçerli 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Waregem'de iyi bir sezon geçiren ve çıktığı 33 maçta 9 gol atıp 11 de asist yaparak göze giren Larin'in geleceği merak konusu olmuştu. Belçika basınından Het Nieuwsblad'da yer alan habere göre Zulte Waregem, yaz dönemi için stratejisini belirledi.

LARIN'İ SATACAK KULÜP BULURLARSA...

Belçika temsilcisinin oyuncu satın almak için önce takımdan bazı isimleri satacağı ifade edildi. Kulübün satış listesine koyduğu isimler arasında Omar Govea, Abdoulaye Sissako ve Cyle Larin de var. Ancak Larin'in kiralık olmak sebebiyle önce bonservisinin alınması gerekiyor. Bu konuda riske girmek istemeyen Waregem'in, 25 Haziran'a kadar oyuncuyu satın alacak bir kulüp çıktığı takdirde opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın, Zulte Waregem'e vereceği Cyle Larin yanıtı ise merak konusu oldu.


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  1. 29.04.2020
  2. Güncelleme: 29.04.2020 13:25
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