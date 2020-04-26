Oğuzhan Özyakup'un büyük şanssızlığı! Beşiktaş devrede
Düzenli forma şansı bulmak için ocak ayı transfer döneminde Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, corona virüsü salgını sonrası Hollanda Ligi'nin sonlandırılması ile büyük hayal kırıklığı yaşadı. Tecrübeli futbolcu FIFA ve UEFA'dan gelecek kararı bekliyor.
Beşiktaş'ta fazla süre alamadığı için devre arası transfer döneminde kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da spor faaliyetlerinin durdurulmasıyla büyük bir şanssızlık yaşadı. Milliyet'te yer alan habere göre adeta ortada kalan milli futbolcu FIFA ve UEFA'dan gelecek talimatlara göre hareket edecek. Beşiktaş'ın da devreye girerek oyuncusunu İstanbul'da gerçekleştireceği antrenmanlara dahil etme çabasında olduğu ifade edildi.
Bu arada siyah-beyazlı kulübün Oğuzhan'la görüşüp maaşında indirim isteyeceği de bildiriliyor. Deneyimli oyuncu Feyenoord'a giderken 600 bin Euro karşılığında anlaşmıştı ancak Hollanda temsilcisinin şu ana kadar yalnızca 200 bin Euro ödediği, kalan kısmın ise Beşiktaş'a kalabileceği öğrenildi.
- 26.04.2020
- Güncelleme: 26.04.2020 09:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Oğuzhan Özyakup'un büyük şanssızlığı! Beşiktaş devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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