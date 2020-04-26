Oğuzhan Özyakup'un büyük şanssızlığı! Beşiktaş devrede - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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'un büyük şanssızlığı! devrede

Oğuzhan Özyakup'un büyük şanssızlığı! Beşiktaş devrede

Düzenli forma şansı bulmak için ocak ayı döneminde Feyenoord'a kiralanan , corona virüsü salgını sonrası Ligi'nin sonlandırılması ile büyük hayal kırıklığı yaşadı. Tecrübeli futbolcu ve 'dan gelecek kararı bekliyor.

'ta fazla süre alamadığı için devre arası döneminde kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan , 'da spor faaliyetlerinin durdurulmasıyla büyük bir şanssızlık yaşadı. Milliyet'te yer alan habere göre adeta ortada kalan milli futbolcu ve 'dan gelecek talimatlara göre hareket edecek. Beşiktaş'ın da devreye girerek oyuncusunu 'da gerçekleştireceği antrenmanlara dahil etme çabasında olduğu ifade edildi.

Bu arada siyah-beyazlı kulübün Oğuzhan'la görüşüp maaşında indirim isteyeceği de bildiriliyor. Deneyimli oyuncu Feyenoord'a giderken 600 bin Euro karşılığında anlaşmıştı ancak Hollanda temsilcisinin şu ana kadar yalnızca 200 bin Euro ödediği, kalan kısmın ise Beşiktaş'a kalabileceği öğrenildi.

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  1. 26.04.2020
  2. Güncelleme: 26.04.2020 09:29
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