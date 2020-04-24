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24 Nisan 2020, Cuma
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bilmecesi

Loris Karius bilmecesi

Önceki gün 'ın kalecisi 'un tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti. Ancak Alman kalecinin menajeri , Bild gazetesine yaptığı açıklamada; "Ayrılmadık. Loris'in, Beşiktaş'la hala sözleşmesi var" açıklamasını yaptı.

Önceki gün 'ın kalecisi 'un tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti. Ancak Alman kalecinin menajeri , Bild gazetesine yaptığı açıklamada; "Ayrılmadık. Loris'in, Beşiktaş'la hala sözleşmesi var" açıklamasını yaptı. Şimdi gözler siyah-beyazlı yönetimin yapacağı açıklamaya çevrildi.
  1. 24.4.2020
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