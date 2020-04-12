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12 Nisan 2020, Pazar
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‘G.Saray’ın başarısı tamamen tesadüftü’

‘G.Saray’ın başarısı tamamen tesadüftü’

2. Başkanı , siyah- beyazlı takımın hesabındaki canlı yayında konuştu ve 'a göndermede bulundu. Galatasaray'un Kupası'nı almasının tesadüf olduğunu belirten Dalgakıran, "Bir takımımız UEFA Kupası alıyor, sonra sürekli sıfır çekiyor. Başarılar sistem üzerine kurulu değil çünkü. Tamamen denk gelmeyle alakalı" ifadelerini kullandı.

2. Başkanı , siyah- beyazlı takımın hesabındaki canlı yayında konuştu ve 'a göndermede bulundu. Galatasaray'un Kupası'nı almasının tesadüf olduğunu belirten Dalgakıran, "Bir takımımız UEFA Kupası alıyor, sonra sürekli sıfır çekiyor. Başarılar sistem üzerine kurulu değil çünkü. Tamamen denk gelmeyle alakalı" ifadelerini kullandı. Dalgakıran ayrıca kulübü içinde bulunduğu borçlardan hep birlikte çalışarak çıkaracaklarını dile getirdi.
  1. 12.4.2020
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