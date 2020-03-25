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25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Muhammed Elneny: Üzülmeyin Allah bizim yanımızda

: Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda

Muhammed Elneny: Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda

salgını Türk spor camiasında da etkilerini göstermeye başlarken 'ın 27 yaşındaki Mısırlı yıldızı , Kur'an okuduğu bir fotoğrafını hesabından paylaşarak, "Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü.

ekiplerinden 'ta forma giyen 27 yaşındaki Mısırlı orta saha , hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kur'an okuduğu bir görseli hesabından paylaşan Elneny, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.

  1. 25.03.2020
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