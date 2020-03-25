Muhammed Elneny: Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda
Corona virüsü salgını Türk spor camiasında da etkilerini göstermeye başlarken Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Mısırlı yıldızı Muhammed Elneny, Kur'an okuduğu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen 27 yaşındaki Mısırlı orta saha Muhammed Elneny, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kur'an okuduğu bir görseli Instagram hesabından paylaşan Elneny, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.
- 25.03.2020
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