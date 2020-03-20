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20 Mart 2020, Cuma
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'ta Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby yolcu!

Beşiktaş'ta Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby yolcu!

Mevcut kadrodaki kiralık isimlerden Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby ile sezon sonu yollarını ayırmayı planlayan yönetim, bu oyuncuların yerlerine düşük bütçeli ancak kaliteli 4 ismi etmek istiyor. Listenin başında , Juan Jesus ve Bernard Mensah var.

'ta yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle görüşmeler sadece telefon aracılığıyla yapılsa da siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki sezonun takım kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı. Yönetim ilk olarak sezon sonunda kulüple sözleşmesi sona erecek olan Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby ile birlikte; bu isimlerin dışında cazip teklif gelmesi durumunda diğer oyuncularla da yollarını ayırma konusunu masaya yatırdı. 'da birinci öncelik düşük bütçeli ve kaliteli bir kadro oluşturabilmek.

TORUNOĞULLARI YÖNETİYOR
'da transfer harekatını Erdal Torunoğulları bizzat yönetiyor. Loris Karius'un yerine yerli bir kaleci transfer etmeyi planlayan siyah-beyazlıların ilk adayı 'in başarılı file bekçisi . Forvet hattına da 'la rekabet edebilecek bir isim kazandırmayı planlayan başarılı yöneticinin, bu konuda ekibiyle ve liglerinde oyuncu arayışında olduğu öğrenildi. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın Roma'da forma giyen stoper Juan Jesus ve 10 numara mevkiinde görev yapan 'dan Mensah için de girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi.

  1. 20.3.2020
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