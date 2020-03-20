Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş koronavirüs başvurusu!

Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş'ta, en büyük tehlikelerden biri de UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk yazısı. Oyuncuların alacağı olmadığına dair UEFA'ya yazı göndermek zorunda olan siyah-beyazlılar, konuyla ilgili UEFA'ya başvuruda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik olarak da birçok sıkıntıyı beraberinde getiren koronavirüs Türk futbolunu da etkiledi. Salgın nedeniyle Beşiktaş kulübü mevcut ödeme ve tahsilatlarını gerçekleştiremediğini UEFA'ya bildirdi.

GİTMEK İSTEYENE 'KAL' DENMEYECEK!

Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda futbolcularla ödemeler konusunda toplantı yapmış ve borçları yapılandırma kararı almıştı. Ancak ödemeleri gerçekleşmeyen oyuncular alacaklarına karşılık avans talebinde bulundular. Mali gücü doğrultusunda oyunculara istedikleri avansları ödemeye çalışan Beşiktaş yönetimi "Ödemem yapılmazsa giderim" diyen oyunculara 'kal' dememe kararı aldı. Sadece Beşiktaş kulübünün değil diğer büyük kulüplerin de UEFA'ya aynı başvuruyu yaptıkları ifade edildi.