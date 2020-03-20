Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş koronavirüs başvurusu!

Beşiktaş, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle mevcut ödeme ve tahsilatlarını yapamadığını UEFA’ya bildirdi! Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda futbolcularla ödemeler konusunda toplantı yapmış ve borçları yapılandırma kararı almıştı. Ancak ödemeleri gerçekleşmeyen oyuncuların alacaklarına karşılık avans talebinde bulundukları ortaya çıktı.
Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş'ta, en büyük tehlikelerden biri de UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk yazısı. Oyuncuların alacağı olmadığına dair UEFA'ya yazı göndermek zorunda olan siyah-beyazlılar, konuyla ilgili UEFA'ya başvuruda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik olarak da birçok sıkıntıyı beraberinde getiren koronavirüs Türk futbolunu da etkiledi. Salgın nedeniyle Beşiktaş kulübü mevcut ödeme ve tahsilatlarını gerçekleştiremediğini UEFA'ya bildirdi.
GİTMEK İSTEYENE 'KAL' DENMEYECEK!
Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda futbolcularla ödemeler konusunda toplantı yapmış ve borçları yapılandırma kararı almıştı. Ancak ödemeleri gerçekleşmeyen oyuncular alacaklarına karşılık avans talebinde bulundular. Mali gücü doğrultusunda oyunculara istedikleri avansları ödemeye çalışan Beşiktaş yönetimi "Ödemem yapılmazsa giderim" diyen oyunculara 'kal' dememe kararı aldı. Sadece Beşiktaş kulübünün değil diğer büyük kulüplerin de UEFA'ya aynı başvuruyu yaptıkları ifade edildi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş koronavirüs başvurusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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