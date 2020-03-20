Flaş! Beşiktaşlı Boateng koronavirüsten dolayı Türkiye'den ayrılmak istiyor
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve Avrupa ile beraber Amerika kıtasını esir alan koronavirüs, can almaya devam ederken diğer yandan da futbol endüstrisine büyük darbe vuruyor... Ara transfer döneminde İtalya Serie A Ligi ekibi Fiorentina'dan Beşiktaş'a transfer olan Kevin Prince Boateng, bu bağlamda siyah beyazlıları şoke eden bir talepte bulundu. Gana Medyasında yer alan habere göre Boateng, Türkiye'yi terk etmek ve ülkesi Gana'ya gitmek istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ı şoke eden gelişme... Ara transfer sezonunda Fiorentina'dan 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Kevin Prince Boateng, Türkiye'den ayrılmak istiyor.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs, yavaş yavaş ülkemizde de etkisini gösterse de, gerek teşhis konulan vaka sayısı, gerekse ölüm oranıyla henüz etkisini ağır bir şekilde gösterebilmiş değil.
Gana medyasında yer alan bilgilere göre, Kevin Prince Boateng koronavirüs nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istiyor ve ülkesi Gana'ya gitmek istiyor.
YÖNETİMLE ÖZEL TOPLANTI!
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye'yi en kısa sürede terk etmek ve Gana'ya gitmek istediğini siyah beyazlı yönetime bildirirken, özel bir toplantı düzenledi.
BEŞİKTAŞ GİTMESİNİ İSTEMİYOR
Toplantının ardından oyuncunun tedirginliğini anlayışla karşıladığını aktaran siyah beyazlı kulübün yetkilileri, Gana'da riskin daha da fazla olduğunu, Almanya aktarmalı dahi olsa gitmesinin kendi sağlığı açısından sorun olabileceğini ve bu konuda isteksiz olduklarını oyuncuya iletti.
'TÜRKİYE EN GÜVENLİ YER, DEVLETİMİZ ÖNLEMLERİ ALIYOR'
Öte yandan haberde kritik bir detaya da yer verilirken, Beşiktaş yönetiminin kadroda bulunan mevcut yabancılarla yaptığı görüşme okuyuculara aktarıldı. İşte o sözler;
"Bu virüs hemen hemen dünyanın her yerine yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü bunun küresel bir salgın olduğun söyledi. Ayrılmak isterseniz bile nereye gideceksiniz? Uçuşlar şu anda durduruldu. Türkiye en güvenilir yer ve devletimiz, gerekli önlemleri alıyor. Kimse paniğe kapılmasın. Sadece sizinle alakalı değil, diğer takımlar de biz de endişeliiyiz. Önce sakin olmalıyız."
ŞİKAYET EDENLER LİSTESİNDEYDİ!
19 Mart Perşembe günü itibariye Süper Lig dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm ligler süresiz durdurulmuştu. Bunun öncesinde Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, Türkiye'de forma giyen Galatasaraylı Fernando Muslera, Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng ve Trabzonspor'un kısa süre önce sözleşmesini feshettiği John Obi Mikel'in, Türkiye'yi kendilerine şikayet ettiğini yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
- 20.03.2020
- Güncelleme: 20.03.2020 15:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş! Beşiktaşlı Boateng koronavirüsten dolayı Türkiye'den ayrılmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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