Flaş! Beşiktaşlı Boateng koronavirüsten dolayı Türkiye'den ayrılmak istiyor

Beşiktaş'ı şoke eden gelişme... Ara transfer sezonunda Fiorentina'dan 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Kevin Prince Boateng, Türkiye'den ayrılmak istiyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs, yavaş yavaş ülkemizde de etkisini gösterse de, gerek teşhis konulan vaka sayısı, gerekse ölüm oranıyla henüz etkisini ağır bir şekilde gösterebilmiş değil.

Gana medyasında yer alan bilgilere göre, Kevin Prince Boateng koronavirüs nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istiyor ve ülkesi Gana'ya gitmek istiyor.

YÖNETİMLE ÖZEL TOPLANTI!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye'yi en kısa sürede terk etmek ve Gana'ya gitmek istediğini siyah beyazlı yönetime bildirirken, özel bir toplantı düzenledi.

BEŞİKTAŞ GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Toplantının ardından oyuncunun tedirginliğini anlayışla karşıladığını aktaran siyah beyazlı kulübün yetkilileri, Gana'da riskin daha da fazla olduğunu, Almanya aktarmalı dahi olsa gitmesinin kendi sağlığı açısından sorun olabileceğini ve bu konuda isteksiz olduklarını oyuncuya iletti.

'TÜRKİYE EN GÜVENLİ YER, DEVLETİMİZ ÖNLEMLERİ ALIYOR'

Öte yandan haberde kritik bir detaya da yer verilirken, Beşiktaş yönetiminin kadroda bulunan mevcut yabancılarla yaptığı görüşme okuyuculara aktarıldı. İşte o sözler;

"Bu virüs hemen hemen dünyanın her yerine yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü bunun küresel bir salgın olduğun söyledi. Ayrılmak isterseniz bile nereye gideceksiniz? Uçuşlar şu anda durduruldu. Türkiye en güvenilir yer ve devletimiz, gerekli önlemleri alıyor. Kimse paniğe kapılmasın. Sadece sizinle alakalı değil, diğer takımlar de biz de endişeliiyiz. Önce sakin olmalıyız."

ŞİKAYET EDENLER LİSTESİNDEYDİ!

19 Mart Perşembe günü itibariye Süper Lig dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm ligler süresiz durdurulmuştu. Bunun öncesinde Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, Türkiye'de forma giyen Galatasaraylı Fernando Muslera, Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng ve Trabzonspor'un kısa süre önce sözleşmesini feshettiği John Obi Mikel'in, Türkiye'yi kendilerine şikayet ettiğini yaptığı paylaşımla duyurmuştu.