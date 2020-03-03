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03 Mart 2020, Salı
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Cyle kıymete bindi

Cyle Larin kıymete bindi

’e gönderilen için , “ kullanacağız” mesajı gönderdi.

'e gönderilen için , " kullanacağız" mesajı gönderdi. 'ın kasasına bu transferden 2.5 milyon euro girmesi beklenirken; Larin için 'den bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ve konuşulan rakamın 10-12 milyon euro bandında olduğu bildirildi.
  1. 3.3.2020
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