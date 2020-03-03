Waregem'e gönderilen Larin için Belçikalılar, "Opsiyonu kullanacağız" mesajı gönderdi. Beşiktaş'ın kasasına bu transferden 2.5 milyon euro girmesi beklenirken; Larin için İngiltere'den bazı takımlarla görüşme halinde olduğu ve konuşulan rakamın 10-12 milyon euro bandında olduğu bildirildi.
Cyle Larin kıymete bindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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