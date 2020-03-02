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02 Mart 2020, Pazartesi
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dert yandı

Burak Yılmaz dert yandı

Attığı 2 golle zaferinde önemli rol oynayan 'ın dönüş yolunda teknik patron 'a dert yandığı öğrenildi.

Attığı 2 golle zaferinde önemli rol oynayan 'ın dönüş yolunda teknik patron 'a dert yandığı öğrenildi. Golcü oyuncunun, koşu yoluna yeterince top atılmadığı konusunda hocasıyla görüşünü paylaşıp "Önüme top atmak yerine top sürmeyi tercih ediyorlar. Benim en önemli özelliğimden yararlanmamız için bu topları almam gerek" dediği gelen haberler arasında.

  1. 2.3.2020
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