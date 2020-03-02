Burak Yılmaz dert yandı
Attığı 2 golle Alanyaspor zaferinde önemli rol oynayan Burak Yılmaz'ın dönüş yolunda teknik patron Sergen Yalçın'a dert yandığı öğrenildi.
Attığı 2 golle Alanyaspor zaferinde önemli rol oynayan Burak Yılmaz'ın dönüş yolunda teknik patron Sergen Yalçın'a dert yandığı öğrenildi. Golcü oyuncunun, koşu yoluna yeterince top atılmadığı konusunda hocasıyla görüşünü paylaşıp "Önüme top atmak yerine top sürmeyi tercih ediyorlar. Benim en önemli özelliğimden yararlanmamız için bu topları almam gerek" dediği gelen haberler arasında.
- 2.3.2020
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