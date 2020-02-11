Shaq ceza alacak

Beşiktaş Kulübü, basketbol takımı oyuncularından Shaq McKissic'in, Olympiakos ile anlaştığı haberleri üzerine şu açıklamayı yaptı: "Shaq McKissic halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Shaq McKissic'in başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşme imzalamasından dolayı ceza alması kaçınılmazdır. FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağız."