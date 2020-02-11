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11 Şubat 2020, Salı
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ceza alacak

Shaq ceza alacak

kulübü ile anlaşan basketbolcu için “Biz sözleşme şartlarını yerine getirdik. Eğer giderse ceza alması kaçınılmaz” dedi.

Kulübü, basketbol takımı oyuncularından 'in, ile anlaştığı haberleri üzerine şu açıklamayı yaptı: "Shaq McKissic halen kulübümüzün sözleşmeli oyuncusudur. Tarafımızca aramızda olan sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiştir. Shaq McKissic'in başka bir kulüple sözleşme imzalaması durumunda, çift sözleşme imzalamasından dolayı ceza alması kaçınılmazdır. FIBA hem de TBF nezdinde hukuksal girişimlere başlayacağız."

  1. 11.2.2020
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