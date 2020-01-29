Doğum gününü Dubai’de kutladı
Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Portekizli Pedro Rebocho'nun önceki gün doğum günüydü.
Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Portekizli Pedro Rebocho'nun önceki gün doğum günüydü. Hayat arkadaşı Joana Valadares, 25 yaşına basan futbolcu için "Sen benim öfke nöbetlerime katlanan, hayallerime ve çılgın isteklerime itiraz etmeyen birisin. Çok cömert ve şefkatlisin" dedi. Göztepe maçı kadrosuna alınmayan Rebocho, doğum gününü Valadares ile Dubai'de kutladı ve dün geri döndü.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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