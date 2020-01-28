Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'lık oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş disipline sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyon, PFDK'nın (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) kararlarını duyurdu... Buna göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, disipline sevk edildi.
TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.01.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 28.01.2020
- Güncelleme: 28.01.2020 17:38
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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