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28 Ocak 2020, Salı
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ve 'lık oldu!

Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'lık oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (), Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Buna göre , ve disipline sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyon, 'nın (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) kararlarını duyurdu... Buna göre , ve , disipline sevk edildi.

TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.01.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.01.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 17:38
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