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10 Ocak 2020, Cuma
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Elneny’e övgü

Elneny’e övgü

Kahire'de düzenlenen 'da gecesine katılan , eski öğrencisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahire'de düzenlenen 'da gecesine katılan , eski öğrencisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Wenger, "Elneny çok beğendiğim bir oyuncu. Her zaman için takım için oynayan bir futbolcudur. Atakları yönlendirir, hücuma katkı sağlar. Risk almadan, basit oynar. 'dan genellikle yetenekli ve oyunu iyi okuyan futbolcular çıkıyor, Elneny de onlardan biri" ifadelerini kullandı.

  1. 10.1.2020
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