Elneny’e övgü

Kahire'de düzenlenen Afrika'da Yılın Futbolcusu gecesine katılan Arsene Wenger, eski öğrencisi Beşiktaşlı Elneny ile ilgili açıklamalarda bulundu. Wenger, "Elneny çok beğendiğim bir oyuncu. Her zaman için takım için oynayan bir futbolcudur. Atakları yönlendirir, hücuma katkı sağlar. Risk almadan, basit oynar. Mısır'dan genellikle yetenekli ve oyunu iyi okuyan futbolcular çıkıyor, Elneny de onlardan biri" ifadelerini kullandı.