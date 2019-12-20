Menajer korkusu
Beşiktaş yönetimi, yeni dönemde oyuncu menajerlerinden uzak durmayı hedefliyor.
Beşiktaş yönetimi, yeni dönemde oyuncu menajerlerinden uzak durmayı hedefliyor. Daha önceki yönetimlerin yaptığı anlaşmalar gereği büyük paraların ödendiği menajerlerle ilgili olarak Başkan Çebi'nin "Oyuncuların kulüpleriyle temasa geçin, menajerlerle masaya oturmayın" talimatı verdiği öğrenildi.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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