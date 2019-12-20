Mahmut Hoca’yı oynadı
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, görme engelli çocukların, hayata adapte olabilmeleri için "Hababam Sınıfı Parıltıyla" isimli tiyatro oyununu sahneledi.
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, görme engelli çocukların, hayata adapte olabilmeleri için "Hababam Sınıfı Parıltıyla" isimli tiyatro oyununu sahneledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı oyunda efsane karakter "Mahmut Hoca"yı canlandırdı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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