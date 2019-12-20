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20 Aralık 2019, Cuma
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’yı oynadı

Mahmut Hoca’yı oynadı

, görme , hayata adapte olabilmeleri için "" isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, görme , hayata adapte olabilmeleri için "" isimli tiyatro oyununu sahneledi. Beşiktaş Avcı oyunda efsane karakter ""yı canlandırdı.

  1. 20.12.2019
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