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20 Aralık 2019, Cuma
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Yılmaz savaşçı

Yılmaz savaşçı

Bu sezon 10 resmi maçta 5 gol atan iki haftalık suskunluğunu derbide bozmak istiyor.

'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak ise son 2 haftadaki suskunluğunu derbi maçıyla sonlandırmaya çalışacak. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk maçlarını kaçıran Burak, görev aldığı 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gol attığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan elde etti. Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu, ligde peş peşe oynanan ve BtcTurk maçlarında gol atma başarısı gösteremedi. Beşiktaş formasıyla F.Bahçe ve G.Saray'a karşı 7 derbide gol atamayan Burak, Vodafone Park'ta 25 Şubat'ta oynanan karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki kez fileleri havalandırmıştı.

  1. 20.12.2019
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