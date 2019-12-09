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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Havutçu umutlu

Havutçu umutlu

, uzun yıllar formasını giydiği 'a karşı, 'nın başında ilk maçına çıktı. Maç sonu konuşan tecrübeli hoca, "80 dakika 1 kişi eksik oynadık. Bazı maçlar vardır kaybederken çok kazanımları olur. Oyunun bütün hakimiyeti bizdeydi. Şu andaki hedefimiz kalan 3 maçı maksimum puanla geçebilmek" dedi.

, uzun yıllar formasını giydiği 'a karşı, 'nın başında ilk maçına çıktı. Maç sonu konuşan tecrübeli hoca, "80 dakika 1 kişi eksik oynadık. Bazı maçlar vardır kaybederken çok kazanımları olur. Oyunun bütün hakimiyeti bizdeydi. Şu andaki hedefimiz kalan 3 maçı maksimum puanla geçebilmek" dedi.
  1. 9.12.2019
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