Beşiktaş'tan sürpriz rota! Hollanda ve defansa transfer...

Şilili yıldızı göndermek isteyen siyah-beyazlılar, savunmaya Hollanda'dan takviye yapmayı planlıyor. Yönetici Torunoğulları temaslara şimdiden başladı.

Yaz döneminde kendisine takım bulması söylenen ancak ayrılmayı reddeden Enzo Roco'ya gelebilecek tekliflere kapıyı açan Beşiktaş yönetimi, bu oyuncunun yerine Hollanda'da stoper arayışlarına başladı.

Scout ekibiyle birlikte belirlenen isimlere yoğunlaşan transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın bu ülkede bir dizi temaslarda bulunduğu ifade edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ekonomik sıkıntı nedeniyle transferde düşük maliyet-maksimum fayda ilkesinden taviz vermeden hareket edecek.