Beşiktaş adına ocak ayı transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Forvet için Mario Balotelli için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, orta saha ve kanat takviyesini ise Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katarak gerçekleştirmek istiyor. Kartal'ın transfer yapmayı planladığı bir başka mevki de stoper...
Şilili yıldızı göndermek isteyen siyah-beyazlılar, savunmaya Hollanda'dan takviye yapmayı planlıyor. Yönetici Torunoğulları temaslara şimdiden başladı.
Yaz döneminde kendisine takım bulması söylenen ancak ayrılmayı reddeden Enzo Roco'ya gelebilecek tekliflere kapıyı açan Beşiktaş yönetimi, bu oyuncunun yerine Hollanda'da stoper arayışlarına başladı.
Scout ekibiyle birlikte belirlenen isimlere yoğunlaşan transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın bu ülkede bir dizi temaslarda bulunduğu ifade edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ekonomik sıkıntı nedeniyle transferde düşük maliyet-maksimum fayda ilkesinden taviz vermeden hareket edecek.
- 28.11.2019
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
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Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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Garry vites!
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TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
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TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
Beşiktaş'tan sürpriz rota! Hollanda ve defansa transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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