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28 Kasım 2019, Perşembe
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'tan sürpriz rota! ve defansa ...

Beşiktaş'tan sürpriz rota! Hollanda ve defansa transfer...

adına ocak ayı dönemi oldukça hareketli geçecek. Forvet için için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, orta saha ve kanat takviyesini ise Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katarak gerçekleştirmek istiyor. 'ın transfer yapmayı planladığı bir başka mevki de stoper...

Şilili yıldızı göndermek isteyen siyah-beyazlılar, savunmaya 'dan takviye yapmayı planlıyor. Yönetici Torunoğulları temaslara şimdiden başladı.

Yaz döneminde kendisine takım bulması söylenen ancak ayrılmayı reddeden Enzo Roco'ya gelebilecek tekliflere kapıyı açan yönetimi, bu oyuncunun yerine Hollanda'da stoper arayışlarına başladı.

Scout ekibiyle birlikte belirlenen isimlere yoğunlaşan transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın bu ülkede bir dizi temaslarda bulunduğu ifade edildi. Başkan ve ekibi, ekonomik sıkıntı nedeniyle transferde düşük maliyet-maksimum fayda ilkesinden taviz vermeden hareket edecek.

Turgay Demir: Beşiktaş devre arası transfer yapamaz

  1. 28.11.2019
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