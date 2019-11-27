Turgay Demir: Beşiktaş devre arası transfer yapamaz

İşte o açıklamalar:

"Beşiktaş devre arası transfer yapamaz. Daha 105 milyonluk federasyon ödemesi yapılmadı. Devre arası takviye yapılmaz. Beşiktaş, Emre Kılınç'ı geçen sezonun başında alacaktı. Ara transfer döneminde takasla ya da oyuncu satabilirse alır. Beşiktaş transfer için bonservis ödeyemez."