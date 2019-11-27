Turgay Demir: Beşiktaş devre arası transfer yapamaz
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Beşiktaş ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Demir, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın transfer yapamayacağını söyledi.
İşte o açıklamalar:
"Beşiktaş devre arası transfer yapamaz. Daha 105 milyonluk federasyon ödemesi yapılmadı. Devre arası takviye yapılmaz. Beşiktaş, Emre Kılınç'ı geçen sezonun başında alacaktı. Ara transfer döneminde takasla ya da oyuncu satabilirse alır. Beşiktaş transfer için bonservis ödeyemez."
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