Beşiktaş forvete sürpriz aday! Pedro Guilherme Abreu dos Santos kimdir? Transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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forvete sürpriz aday! dos Santos kimdir? haberleri

Beşiktaş forvete sürpriz aday! Pedro Guilherme Abreu dos Santos kimdir? Transfer haberleri

Everton’ın ikinci yarıda takımda düşünmediği ’u kadrosuna katmak için Ocak ayını bekleyen , diğer yandan da İtalya’da golcü arıyor. Gol yollarında sorun yaşayan ve son kazandığı 5 maçın 3’ünde 1, 2’sinde 2 gol atabilen Siyah-Beyazlılar, ’nın 22 yaşındaki genç forveti Pedro’ya kancayı taktı. Peki, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın girişimde bulunduğu dos Santos kimdir? İşte yanıtı ve oyuncu hakkında bilinmeyenler...

forvetini arıyor... Bu kapsamda gündeme sürpriz bir isim geldi: dos Santos. 1.85 metre boyundaki oyuncu için harekete geçen transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Fluminense'de forma giydiği 58 maçta 20 gol atıp, 3 asist yapan genç yıldız için girişimlere başladı.

İLK TEMAS KURULDU

, Fluminense'de 58 maçta 20 gol atınca, 11 milyon euroya 'ya gelen Pedro'yu 6 aylığına kiralamak istiyor. Erdal Torunoğulları, geldiğinden bu yana sadece 5 dakika forma şansı bulan genç futbolcu için ilk teması kurdu. Tecrübeli yöneticinin, "Pedro için büyük hayalleriniz var. Ancak oynayamıyor. Bize verin, 6 ay sonra size hazır dönsün" diyerek Fiorentina'yı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Pedro Guilherme Abreu dos Santos kimdir?

Brezilyalı oyuncu 20 Haziran 1997'de Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Futbola da doğduğu ülke olan ekiplerinden Fluminense U19'da başladı. Başarılı genç oyuncunun Transfermarkt'taki piyasa değeri 18 milyon euro.

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