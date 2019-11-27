Beşiktaş forvete sürpriz aday! Pedro Guilherme Abreu dos Santos kimdir? Transfer haberleri
Everton’ın ikinci yarıda takımda düşünmediği Cenk Tosun’u kadrosuna katmak için Ocak ayını bekleyen Beşiktaş, diğer yandan da İtalya’da golcü arıyor. Gol yollarında sorun yaşayan ve son kazandığı 5 maçın 3’ünde 1, 2’sinde 2 gol atabilen Siyah-Beyazlılar, Fiorentina’nın 22 yaşındaki genç forveti Pedro’ya kancayı taktı. Peki, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın girişimde bulunduğu Pedro Guilherme Abreu dos Santos kimdir? İşte yanıtı ve oyuncu hakkında bilinmeyenler...
Beşiktaş forvetini arıyor... Bu kapsamda gündeme sürpriz bir isim geldi: Pedro Guilherme Abreu dos Santos. 1.85 metre boyundaki oyuncu için harekete geçen transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Fluminense'de forma giydiği 58 maçta 20 gol atıp, 3 asist yapan genç yıldız için girişimlere başladı.
İLK TEMAS KURULDU
Kartal, Fluminense'de 58 maçta 20 gol atınca, 11 milyon euroya Fiorentina'ya gelen Pedro'yu 6 aylığına kiralamak istiyor. Erdal Torunoğulları, geldiğinden bu yana sadece 5 dakika forma şansı bulan genç futbolcu için ilk teması kurdu. Tecrübeli yöneticinin, "Pedro için büyük hayalleriniz var. Ancak oynayamıyor. Bize verin, 6 ay sonra size hazır dönsün" diyerek Fiorentina'yı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Pedro Guilherme Abreu dos Santos kimdir?
Brezilyalı oyuncu 20 Haziran 1997'de Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Futbola da doğduğu ülke olan Brezilya ekiplerinden Fluminense U19'da başladı. Başarılı genç oyuncunun Transfermarkt'taki piyasa değeri 18 milyon euro.
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Tarihe geçen kulübe
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austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
Beşiktaş forvete sürpriz aday! Pedro Guilherme Abreu dos Santos kimdir? Transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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