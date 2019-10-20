Son dakika: Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? Sayıma geçildi... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Son dakika: 'ta yeni başkan kim olacak? Sayıma geçildi...

Son dakika: Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? Sayıma geçildi...

, ve ’ın yeni başkanı olmak için yarışıyor... 10.30’da başlayan seçimli genel kurulda 17.00 itibariyle oy verme işleminin tamamlanmasıyla sayıma geçildi. Adalı kırmızı, Çebi krem, Tekinoktay mavi renk pusulasını kullandı. Beşiktaş Kulübü'nün seçimli genel kurulunda 8644 üyenin oy kullandığı açıklandı. Gün boyunca canlı bağlantılar haberimizde olacak...

'ta büyük gün geldi çattı... Kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden ve ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan , 7,5 yıllık Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak. Akatlar'da gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başladı. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından, başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilmişti. Oy verme işleminin de saat17.00 itibariyle tamamlanmasıyla sayıma geçildi.

1. SANDIK SONUCU

Tekinoktay 15

Çebi 210

Adalı 176

2. SANDIK SONUCU

Tekinoktay 22

Çebi 263

Adalı 170

3. SANDIK SONUCU

Tekinoktay 25

Çebi 250

Adalı 153

4. SANDIK SONUCU

Tekinoktay 23

Çebi 231

Adalı 142

ÇEBİ KONUŞMA YAPTI

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, öncesi kürsüye geldi. Çebi, "Ben katılımcı, paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Ben idarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Gerçeklerle yüzleşecek yöneticiler ve genel kurul istiyorum. Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinde söylenen bazı şeylerin doğru şeylerin doğru olduğuna inanmıyorum. Bindirilmiş kıtalardı, şunlardı, bunlardı. Beşiktaşlı özgürdür, özgür iradesiyle oy kullanır. Sandıktan içeri girdiğinde onun işi sadece Beşiktaş'ı düşünerek oy atmaktır" ifadelerin kullandı.

Ahmet Nur Çebi: Başkan seçilemesem de Beşiktaş'a hizmet etmeye hazırım

HÜRSER TEKİNOKTAY: KULÜBE FATURA KESİLMEYECEK

Ahmet Nur Çebi'nin ardından kürsüye Hürser Tekinoktay çıktı. İşte açıklamaları:

"Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır. 3 ay önce Fikret Orman bey ile seçime girmiştik. Şimdi diğer 2 adayla beraber yarışıyoruz. Buraya gelen tüm Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum."

Hürser Tekinoktay: Futbolu Rasim Kara ve Toschak'a emanet edeceğiz

"MEVCUT SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜR"

Beşiktaş'ın Metin-Ali-Feyyazlı özkaynak düzenli modeline yeniden kavuşmak istiyoruz. En büyük özlemimiz bu. Beşiktaş bunu yapmaya mecburdur. Tüketim değil üretim modeline dönmek zorundayız. Mevcut sistem çökmüştür. Bu yüzden burdayız."

"BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCU ÜRETTİĞİ ESKİ GÜNLERE DÖNMESİNİ ARZULUYORUZ"

"Biz eski günlere dönmeyi vaadediyoruz. Ajax'ın futbolcu fabrikası olması gibi Beşiktaş'ın da futbolcu ürettiği eski dönemlere dönmesini arzuluyoruz. Futbolu Rasim Hoca ve Toschak'a emanet edip kurumsallaşmak istiyoruz. Beşiktaş'ı halka teslim etmek istiyoruz"

"BEŞİKTAŞ JİMNASTİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KURACAĞIZ"

"Beşiktaş Jimnastik Üniversitesi'ni kuracağız. Buradaki spor bölümleriyle öncü bir eğitim yuvası inşa edeceğiz. Türkiye'de spor politikasının liderliğini yapıp, öncüsü olacağız."

"MENAJERLERE PARA KAZANDIRMA DÖNEMİ BİTECEK"

"Beşiktaş'ta menajelere para kazandırma dönemi bitecektir. Gerek özkaynak düzenimiz gerek Rasim Hoca x Toschak ikilisiyle iç pazarda ve dış pazarda 100M'a kurulacak bir takımı aracıları ortadan kaldırarak 30M gibi rakamlara kurabileceğiz."

"KULÜBE FATURA KESİLMEYECEK"

"Beşiktaş'ta ben ve arkadaşlarımızın kulüple hiçbir akçeli ilişkisi olmayacak, kulübe fatura kesmeyecektir. Bizim felsefemiz Serencebey'de kulüp şiarı ve kuruluş felsefesidir."

"SERDAL ADALI: HAYIRLI OLSUN"

Son olarak söz alan Serdal Adalı ise ''Bu yeni dönem şimdiden Beşiktaşımız için hayırlı olsun. Beşiktaşımızın desteğe bu kadar ihtiyacı olan bir dönemde aday olan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bu kutsal görevi şerefi ve layıkıyla yürütmeye çalışacağız. Kazananın Beşiktaş olmasını diliyorum.'' dedi.

Serdal Adalı: Kazananın Beşiktaş olmasını diliyorum

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

Hüseyin Yücel
Emin Önal
Doğan Küçükemre
Ahmet Selçuk Sert
Ahmet Akçelik
Hicabi Gökdereli
Melih Aydoğdu
Yücel Biçer

YEDEKLER

Süha Taşpolatoğlu
Erdal Karacan
Kemal Çiloğlu
Uğur Fora
Ahmet Oğuz Uçanlar

AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ

Adnan Dalgakıran
Emre Kocadağ
Fatih Hakan Avşar
Mesut Urgancılar
Kemal Erdoğan
Enis Ulusoy
Erdal Torunoğulları
Berkan Gocay

YEDEKLER
Umut Şenol
Bilgehan Sürmen
Hakan Daltaban
Fırat Fidan
Ali Efe Bezci

HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ

Tamer Mert
Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu

YEDEKLER
Aker Çıtak
Murat Geçgil
Mehmet Terzi
Çağrı Göksel
Tunga Fişekçioğlu

  1. 20.10.2019
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